林昶佐罷免案鬧雙胞... 童仲彥酸「清林散昶」擺爛

高毓安（黃衣者）結束採訪後，童仲彥（圖中）立即向媒體表示要受訪；此時，高毓安則輕拍童仲彥的肩膀說：「今天我沒找你來耶」；童則回說：「我是自己來的」。 （記者錢利忠攝）

2021/09/23 12:47

〔記者錢利忠／台北報導〕無黨籍立委林昶佐罷免案鬧雙胞，有意競選該區立委的無黨籍台北市議員鍾小平團隊先通過第一階段門檻，由萬華中正區當地青年組成的「清林散昶」也達陣；不過，後者質疑鍾小平團隊的連署書來源不清不白，今赴台北地檢署原要按鈴告發，卻臨陣退縮改成「諮商法規」；已轉行拍成人影片的北市前議員童仲彥也來發聲，場面瞬間失焦。

清林散昶發言人高毓安表示，連署過程不斷遭受到壓力，原本委託他檢舉的在地鄉親，因在地聲音紛雜，希望先擬定完善的證人保護機制後，往後舉發才能暢所欲言，因此今天來北檢的目的，改為「諮商選舉法規」。

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高毓安受訪時，童仲彥則站在一旁舉著「整合團結，麥擱亂呀」標語，等高毓安結束採訪後，童仲彥立即向媒體表示要受訪，此時，高毓安則輕拍童仲彥的肩膀說：「今天我沒找你來耶」；童則回說：「我是自己來的」。

童仲彥表示，「小藍告老藍，爽到林昶佐」，童並指鍾小平是真小人，清林散昶則是偽君子，清林散昶若因私人恩怨，不想讓鍾小平回到國民黨，不讓他成事，那就應該整合，鍾小平陣營的連署書達2.6萬份，清林散昶只有2000多份，連二階連署都在擺爛，根本是假公民團體，他手中有1000多份連署書，會挺鍾小平，這樣才能達成第二階段的3萬多份門檻。

高毓安受訪時，童仲彥站在一旁舉著「整合團結，麥擱亂呀」標語。 （記者錢利忠攝）

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