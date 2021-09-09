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    罷免站連箱子都不見了 童仲彥爆「清昶」姜太公釣魚

    童仲彥拍影片指出，清昶團隊攤位現場連放連署書的紙箱都不見了。（擷取自童仲彥影片）

    童仲彥拍影片指出，清昶團隊攤位現場連放連署書的紙箱都不見了。（擷取自童仲彥影片）

    2021/09/09 20:22

    〔記者郭安家／台北報導〕無黨籍立委林昶佐罷免案鬧雙包，包括有意選立委的無黨籍台北市議員鍾小平以及「清林散昶」團隊，如今清昶團隊成員也被質疑有人想參選議員。支持罷免案的前台北市議員童仲彥觀察兩團體攤位，鍾小平組織動員，清昶卻採「姜太公釣魚」式攤位，連署書被水淋爛，還有連署箱不見了。

    童仲彥晚間公布影片 ，昨天他與正妹助理到兩罷免團體多個攤位現場觀察，鍾小平採取組織戰，在雙和市場等重要人群聚集處擺攤，童仲彥要求助理蒐集連署書，還被鍾小平人馬識破。

    童仲彥指出，鍾小平團隊罷免連署書的字型是新細明體、清昶團隊是標楷體，不一樣！但他感嘆，去多個連署站，清昶攤位卻沒看到旗幟、紙箱，又沒人顧。他說，所以罷免在清林散昶這方面面臨相當大困難，他這種地方老經驗的，你不來問，他覺得危機四伏、不容易。童仲彥估計，鍾小平可1天收集2000份連署，清昶團隊1天200份就已經很不容易了。

    童仲彥受訪說，以公民團體之名，行自己想參加國民黨議員選舉之實，卻姜太公釣魚，沒人顧，連署書被雨淋爛了，桌子、旗子、收連署書的紙箱不見了都不知道；雖然他常跟鍾小平對罵，但他真的覺得，假公民團體，不認真的偽君子，比真小人更不如！而他可動員1萬份罷免連署，仍在考慮如何運用。

    對此，清昶團隊回應，謝謝童仲彥關心，跟鍾小平合作不在考量內，而團隊內不管後續有誰要參選、進一步公職生涯規畫，都不會是清昶團隊考量範圍，如果有人因為參與公民團體行動，未來可服務其他區域，團隊樂見其成，這是個人選擇，而不是罷免團體立場。

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