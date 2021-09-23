陳建仁受邀出席防疫峰會 美參議員籲聯合國效法：台灣是抗疫領袖

美國總統拜登（左）主持「全球武漢肺炎高峰會」開場，我國前副總統陳建仁（右）應邀出席線上峰會。（外交部提供）

2021/09/23 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮舉行「全球武漢肺炎高峰會」線上會議，我前副總統陳建仁應邀線上出席，美國共和黨參議院外委會首席議員里契（Jim Risch）樂見其成，並推文呼籲聯合國應效法美方，讓台灣參與聯合國大會全球衛生活動，「台灣一直是應對全球疫情的領袖」。

美國政府於美東時間22日上午11時舉行「全球武漢肺炎高峰會」（Global COVID-19 Summit）線上會議，拜登主持開場，全球約180國、重要國際組織與國際非政府組織代表受邀參加，我國由前副總統陳建仁應邀與會，並以預錄影片發表談話。

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美國共和黨參議院外委會首席議員里契對此推文指出，很高興能看見台灣被美國納入防疫峰會，「台灣一直是應對全球疫情的領導者」；他呼籲，應讓台灣充分參與聯合國大會的全球衛生相關活動。

It’s good that the U.S. summit on #COVID19 included #Taiwan. Taiwan has been a leader in tackling the global pandemic and should be able to participate fully in #UNGA events on global health. — Senate Foreign Relations Committee Ranking Member （@SenateForeign） September 23, 2021

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