陳建仁受邀出席防疫峰會 美參議員籲聯合國效法：台灣是抗疫領袖

2021/09/23 13:23

〔即時新聞/綜合報導〕美國白宮舉行「全球武漢肺炎高峰會」線上會議,我前副總統陳建仁應邀線上出席,美國共和黨參議院外委會首席議員里契(Jim Risch)樂見其成,並推文呼籲聯合國應效法美方,讓台灣參與聯合國大會全球衛生活動,「台灣一直是應對全球疫情的領袖」。

美國政府於美東時間22日上午11時舉行「全球武漢肺炎高峰會」(Global COVID-19 Summit)線上會議,拜登主持開場,全球約180國、重要國際組織與國際非政府組織代表受邀參加,我國由前副總統陳建仁應邀與會,並以預錄影片發表談話。

美國共和黨參議院外委會首席議員里契對此推文指出,很高興能看見台灣被美國納入防疫峰會,「台灣一直是應對全球疫情的領導者」;他呼籲,應讓台灣充分參與聯合國大會的全球衛生相關活動。

It’s good that the U.S. summit on #COVID19 included #Taiwan. Taiwan has been a leader in tackling the global pandemic and should be able to participate fully in #UNGA events on global health.