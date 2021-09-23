台申請加入CPTPP日本外相歡迎 綠委：台灣準備好了！

我政府22日正式向紐西蘭申請加入CPTPP，官員透露，「我們這幾年為了加入CPTPP已做好準備」，據了解，台灣目前並已完成11個CPTPP成員國的非正式諮商。圖為2019年1月CPTPP會議在東京召開時，各國領袖合影。（美聯社資料照）

2021/09/23 08:50

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院昨天表示，我國已於22日正式遞出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請。 根據日媒報導，日本外務大臣茂木敏充受訪回應，對台灣申請加入CPTPP一事表示歡迎。上週民進黨立委邱志偉與許智傑針對台灣加入CPTPP動作緩慢，召開記者會呼籲相關部會加緊腳步。許智傑表示，感謝政府馬上動起來，並在短短7天內提出申請，證明台灣已經準備好了。

日媒共同社報導，正在紐約訪問的日本外務大臣茂木敏充在當地受訪時，被問及台灣申請加入CPTPP一事表示歡迎，日本將從戰略觀點、日本國民的理解為基礎，加以對應。

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上週民進黨立委邱志偉與許智傑針對台灣加入CPTPP動作緩慢，召開記者會呼籲相關部會加緊腳步。

許智傑表示，感謝政府馬上動起來，並在短短7天內提出申請，證明台灣已經準備好了，13條相關法案持續修法、國際間不停溝通掌握，都是為了等「萬事俱備」的那一刻，然而機會是不等人的，智傑多次提醒官員千萬別錯過這股「東風」，明年新加坡接替日本擔任輪值主席，台灣要加入難度更高。

許智傑表示，也期待美國在拜登總統主導下重返CPTPP，美國過去是TPP主導國，未來若重返CPTPP，抗中挺台力量如虎添翼，台灣在經貿上也更有優勢，他會跟政府繼續努力，也期待成功加入CPTPP的時刻早日到來。

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