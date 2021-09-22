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    台灣遞件申請加入CPTPP！我已完成11個成員國個別諮商

    我政府22日正式向紐西蘭申請加入CPTPP，官員透露，「我們這幾年為了加入CPTPP已做好準備」，據了解，台灣目前已完成11個CPTPP成員國的個別諮商。圖為2019年1月CPTPP會議在東京召開時，各國領袖合影。（美聯社資料照）

    我政府22日正式向紐西蘭申請加入CPTPP，官員透露，「我們這幾年為了加入CPTPP已做好準備」，據了解，台灣目前已完成11個CPTPP成員國的個別諮商。圖為2019年1月CPTPP會議在東京召開時，各國領袖合影。（美聯社資料照）

    2021/09/22 20:33

    〔記者李欣芳／台北報導〕中國日前宣布申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），被視為對台灣造成壓力。蔡政府今天（22日）正式向紐西蘭正式申請加入CPTPP，行政院明天將由行政院經貿談判總談判代表、政務委員鄧振中與經濟部長王美花等相關首長舉行記者會說明。政府高層官員今晚表示，「我們這幾年為了加入CPTPP已做好準備」，如今提出申請，是「水到渠成」。

    鄧振中今晚受訪表示，將在明天行政院會就此事提出報告，並在會後召開記者會，向國人完整說明台灣申請加入CPTPP一事。

    據悉，我政府正式向紐西蘭申請加入CPTPP，總統蔡英文全程掌握，台灣目前並已完成11個CPTPP成員國的個別諮商，評估入會條件已成熟，決定正式遞件。

    政府高層指出，「我們這幾年為了加入CPTPP已做好準備」，包括尋求各會員國的支持，完成法規的調適與產業界的溝通，如今提出申請，是「水到渠成」。

    至於中國早一步申請加入，兩岸相繼申請加入CPTPP，政府高層表示，兩岸是「各自努力」。

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