江啟臣批高端「鎖國」 稱年底前應引進3200萬劑國際認證疫苗

國民黨主席江啟臣今日接受「POP撞新聞」專訪。（記者塗建榮攝）

2021/09/23 08:44

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國宣布11月起執行未完整接種2劑合格疫苗的人，就不能入境，國民黨主席候選人江啟臣今日上午接受廣播節目專訪時表示，在此情況下，台灣人民馬上就被「鎖國」，高端疫苗就是「鎖國疫苗」，未來其他國家也一定會跟進。

江啟臣說，蘇貞昌昨天稱台灣未受限制的說法是「散播假消息」，應該自請處分，「關3天」，連這麼重要的國際訊息都還搞不清楚。

請繼續往下閱讀...

江啟臣表示，蔡政府起碼應該保證年底前有7成以上的民眾完成2劑疫苗的接種，引進3200萬劑符合國際認證的疫苗，去年他就建議政府應該及早因應「疫苗護照」的問題，中華民國憲法明定人民有移動、遷徙的自由，他要求政府保證引進這樣數量的疫苗並不為過，蘇揆卻不敢承擔。

對於行政院向立法院所做「3+11」報告，以及昨日專案報告疫苗接種規劃報告，江啟臣說，內容根本就是官官相護、死不認錯﹔有關報告中稱防疫是打棒球，難免會漏球，他痛批，球賽打到現在，所有人民不是觀眾，都是球員，已經有很多人犧牲，「不是漏接球，而是死了人」，政府卻一點都沒有要負責任的意思，自我感覺良好。

對於台灣遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），江啟臣指出，此事最後會變成政治斡旋，就像當年台灣申請加入APEC，各成員國各自有政治問題與外交考量，大家會看兩岸在主權問題上如何解決，只要兩岸之間都OK，其他多邊國家才會OK，這是政治現實，蔡政府應該坦然面對，告訴大家要如何處理。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法