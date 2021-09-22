專訪張亞中火藥味濃！趙少康被質疑對來賓不友善 他這樣解釋......

國民黨主席參選人張亞中（左）接受中廣董事長趙少康（右）主持的廣播節目專訪。（記者廖振輝攝）

2021/09/22 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人張亞中今日接受中廣董事長趙少康專訪，但現場火藥味濃，兩人在過程中數度激烈交鋒，趙少康還在期間批評張亞中「太不負責任」，讓不少網友看了認為趙少康對張亞中「不太友善」。對此，趙少康在臉書PO文，以「華山論劍」形容2人交鋒，他並稱，真理還是「越辯越明」，有辯論是好事，「做一位主持人，必須把觀眾的疑慮問出來，這無關友不友善，候選人也必須把最好的答案說出來」。

趙少康今日在訪問中不斷質疑張亞中「是不是紅統」、「共產黨為何要聽你講的？能夠相信北京遵守協議內容嗎」？張亞中回答，如果兩岸和平備忘錄簽不回來，「我談不回來就談不回來了嘛！我就下台對你有什麼損失呢」？趙少康也當場喊：「不能這樣講啊！你當主席，這樣太不負責任了吧！」

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趙少康在訪問結束後，在臉書PO文解釋，他還是認為真理越辯越明，有辯論是好事，他跟張也都同意，「民進黨亂搞」讓老共把兩岸問題的優先順序提前，導致台海的兵凶戰危。

趙少康說，最近張亞中的網路聲量飆高，但是另一方面，國民黨會因張亞中當選而分裂的耳語也不斷流傳，主要就是質疑他的兩岸立場偏向「急統」，引來中間選民憂心。今天他們暢談張亞中提出的《創造兩岸和平備忘錄》，人人想要和平，如何確保北京會遵守備忘錄內容才是重點，香港的「50年不變」已經改變，在前車之鑑下，如何相信北京會遵守協議內容？

趙少康認為，中國國民黨主席人選攸關全黨存亡，以及2022、2024能否取得勝利重返執政，甚至影響台灣2300萬人福祉，茲事體大。坐上這個位置的人只能成功、不許失敗，所以新任主席的兩岸政策必須能說服所有人，或至少說明如何說服所有人，不能只用「讓我做做看，談不回來就換人做」等表述。

最後，趙少康表示，這場黨主席選戰已經引發高度關注，做一位主持人，必須把觀眾的疑慮問出來，這無關友不友善，候選人也必須把最好的答案說出來。選前3天，這是給候選人最好說明的機會。「我樂見四位優秀的黨內同志願意在此時挺身，為國民黨的未來貢獻心力，不論最後由誰出線，我一定會做國民黨最堅貞的黨員與後盾」。

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