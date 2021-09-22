民眾黨擬在高雄11選區都提議員候選人 綠營：司馬昭之心

高雄第三勢力全力衝刺下屆議員選舉。（記者王榮祥攝）

2021/09/22 14:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣民眾黨今年4月成立高雄黨部時，曾公開宣示以搶攻3席高市議員為目標，近期更進一步指出，高雄11個選區都將評估參選；高市議會民進黨團總召鄭光峰淡然指出是「司馬昭之心」，同時認為民主常態不足為奇。

高市議員應有66席（含已辭世的前議長許崑源），國民黨團32人、民進黨團27人、無黨團結聯盟4人，時代力量1人、無黨籍1人；共分11個一般選區、1平地原住民區、3山地原住民區。

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兼任民眾黨高市黨部主委的立委張其祿表示，為加深民眾黨在地連結，同時爭取更多市民認同，民眾黨計畫下屆高市議員選舉、11個選區都提名1人參選，平地原住民區與3個山地原住民區如果有合適人選，也會積極評估參選可能。

除了民眾黨，長期在高雄紮根的台灣基進，也從原本規劃的5區增加至8區，時代力量則維持原本5區提名方案，但原來考量仁武大社，將調整到岡山橋頭選區。

身兼民進黨團總召的民進黨高市議員鄭光峰指出，看起來大家都很注意高雄，高雄是很有人情味的地方。

他覺得第三勢力積極提名是民主常態不足為奇，只是對台北市長柯文哲（民眾黨主席）的政治企圖感到好奇，覺得是「司馬昭之心」，強調不管哪個政黨都歡迎關心高雄，重要的是要拿出具體政見、讓市民認同。

前高市民政局長、現任國民黨高市黨部副主委曹桓榮指出，政黨都有發展考量，畢竟年輕政黨必須為自己積極布局。

曹桓榮分析，地方議員選舉仍須回歸到候選人自己基層的經營以及人脈網絡，國民黨會整體評估讓席次極大化並爭取議會過半，進而鞏固議長、副議長席位。

身兼民進黨高市黨部主委的立委趙天麟說，尊重第三勢力發展，民進黨下屆議員目標仍是獨立過半，但會是「保守過半」，就是比過半多一些；未來若有合適機會，不排除與立場相近的第三勢力接觸、討論各種可能。

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