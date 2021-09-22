獨家》農委會首度向WTO提對中貿易仲裁 助台訴訟律師說眉角

長期協助我國在WTO訴訟的律師李柏青接受記者採訪，談我國首度對中國的農業貿易問題尋求WTO機制解決，具有一定勝算，但中國可能透過杯葛議程，讓兩國爭端無從解決，也一語道破為何中國從未對台灣循WTO機制解決的關鍵。（資料照，本報合成）

2021/09/22 11:50

〔記者楊媛婷／台北報導〕繼今年3月我國鳳梨被中國禁運後，中國又於9月20日指在我國的釋迦、蓮霧上有太平洋臀粉介殼蟲，我方從3月迄今9度循「海峽兩岸農產品檢疫合作協議平台」要求月底前展開雙方科學技術對話，否則將透過WTO管道解決。長期協助台灣在WTO打官司的律師指出，台灣對中的首度農業WTO訴訟有一定勝算，但不排除中國透過議事規則直接杯葛議程，讓爭端解決程序無法進行。

台灣透過WTO機制和其他國家解決商業貿易爭端已非頭一遭，過去曾和美國、歐盟、加拿大、印度、印尼等國，就資訊、鋼鐵等產品之貿易爭端皆曾請求WTO裁決，但這次是首度因與中國的農業貿易爭端尋求WTO機制解決。

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協助台灣在WTO訴訟的禾同國際法律事務所律師李柏青表示，我國基於會員權利，若於月底向WTO提出對中國的爭端解決後，須先與中國進行雙邊諮商，若60天諮商不出解決方案，則台灣得請求成立獨立的爭端解決小組（panel）以裁決爭端。

是否要成立「爭端解決小組」要經WTO爭端解決機構大會（DSB）同意，該大會由全體會員組成，就小組是否成立，WTO的議事設計採取「負面共識決」，也就是說必須要全部會員都反對才能讓「爭端解決小組」無法成立，換言之，只要台灣堅持，WTO便必須成立小組。

李柏青指出，然而中國可能將此事件視為政治事件，進而採取其他手段阻擾爭端解決程序，例如不理會台灣的諮商請求，並且杯葛WTO爭端解決機構大會的議程，使會議開不成，「爭端解決小組」便無法成立。

根據WTO議事規則，大會議程採「正面共識決」，只要有一個會員不同意，議程就無法通過，每月開一次的爭端解決機構大會會議也無法召開，屆時影響的不只台、中兩造的農業糾紛無法排解，其他國家的貿易爭端也將無從解決，最後勢將引起國際關切，可能再視國際壓力會放在台灣或中國身上，哪一方願意讓步。

李柏青表示，台灣雖然也是WTO的會員國，中國過去都因「一個中國」原則，在國際上不將台灣視為一主權國家對待，他說，台灣也禁止中國很多商品輸入，但中國因其內部政治立場，不願在WTO對台灣提起爭端解決，「因為若中國對台灣提起WTO訴訟，就是將台灣做為與中國對等的個體看待。」

若最後台灣、中國此案最終進入議程，WTO秘書處就會選任3位相關領域專家就爭端召開調查庭作調查，爭端解決小組在聆聽各方意見後，依規定須在6至9個月內就中國措施是否違反SPS規定（食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定）等提出報告，我國與中國在60天內決定是否接受報告結果，若雙方都不上訴，報告就會確定。

李柏青也說，外界稱WTO會同時檢視我國禁止中國農產品輸入事，WTO爭端解決類似民事程序，不告不理（被害者提出訴訟，才會審判），中國必須就我國禁止輸入農產品「另案」提出爭端解決，不會影響此案判決。

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