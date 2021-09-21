回豐原拜媽祖、座談 江啟臣：國民黨沒有分裂本錢

江啟臣說，日前盧秀燕祝他「一路暢通、快速到達」，都那麼清楚了，我們就全力以赴。（記者歐素美攝）

2021/09/21 20:59

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨主席江啟臣今晚到台中市豐原慈濟宮與廟方委員、地方里長及國民黨黨代表座談，前總統府秘書長廖了、市議員陳本添、張瀞分也出席。對於台中市長盧秀燕是否支持他連任以及呼籲黨內要團結和諧，江啟臣再次強調，國民黨沒有分裂的本錢，盧秀燕日前祝他「一路暢通、快速到達」，意思已經很清楚，他當然要全力以赴。

江啟臣今晚7點半到豐原慈濟宮參拜，隨後與廟方人員、豐原區多位里長（其中，豐田里長劉瑞銓為國民黨黨代表）等座談，國民黨當然黨代表台中市議員陳本添、張瀞分也出席，前總統府秘書長、紅派大老廖了以也到場。

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慈濟宮主委陳誌鋒致詞時說，江啟臣是豐原在地的子弟，媽祖的信徒，也是國民黨最年輕的黨主席，很認真帶領國民黨團隊打贏很好的選戰，希望江啟臣可以繼續領導中國國民黨，繼續打贏2024的總統大選及各民意代表的選舉。

媒體詢問江啟臣，盧秀燕今天上午曾說，國民黨主席選舉她會去投票，但並未回應是否支持江啟臣，只呼籲國民黨選後要團結和諧。

江啟臣回應，選後一定要團結和諧，他也一再強調國民黨沒有分裂的本錢，這是黨內的選舉，如果黨內沒有辦法團結的話，不是黨員所樂見，最重要的是，團結不是用嘴巴講，要有行動，相信台中2018年的選戰就是最好用行動表示的團結。他再次呼籲所有候選人，「不管選戰再怎麼競爭，最後我們都中國國民黨，大家還是要團結一致，面對未來更難鉅的任務跟挑戰」。

媒體再問，日前江啟臣與盧秀燕一起到東勢的牛稼莊用餐，行銷台中在地米其林必比登店家，當時盧秀燕是否有親口說支持他。江啟臣說，盧秀燕在現場都祝他「一路暢通、快速到達」，都那麼清楚了，我們就全力以赴。

國民黨主席江啟臣到豐原慈濟宮與在地里長等座談，前總統府秘書長廖了以（左）也到場。（記者歐素美攝）

豐原慈濟宮主委陳誌鋒（右）是國民黨終身黨員，在座談會表態支持江啟臣。（記者歐素美攝）

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