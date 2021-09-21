高虹安罵「綠畜」！不認失言反稱被罷凌 上萬留言灌爆臉書

民眾黨立委高虹安（圖左）高唱「塔綠班之歌」，唱出「綠畜」兩字引發爭議。（記者謝介裕攝）

2021/09/21 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委高虹安高歌「塔綠班之歌」，唱出「綠畜」兩字引發爭議。對此，她今日在臉書PO文，不但不認為失言，反而聲稱自己被霸凌。對於外界批評她撕裂族群，她則回應，拜託國防部趕快徵召她，讓她潛入敵國唱歌撕裂他們。文章PO出後，目前高的臉書已經被上萬則留言灌爆。

名嘴朱學恒日前找來民眾黨立委高虹安、名嘴黃暐瀚等人大唱他的「塔綠班」之歌，歌詞中還出現「綠畜」一詞，讓不少網友認為身為立委的高虹安言行失當，高虹安的臉書也隨即被灌爆。

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沉默一夜的高虹安今日在臉書PO文，表示自己遭到「鋪天蓋地的霸凌」，她並稱，「你們的言行舉止，恰恰會將塔綠班的稱號，深深成為刻在民眾心底的」。高虹安還解釋，她整個晚上不說話，就是想先看清楚：「到底有多少貨真價實的塔綠班、聖蟑士會對號入座」。

高虹安也說，有綠營人士批評她撕裂族群，「如果隨意唱幾句歌詞就可以撕裂族群，拜託國防部趕快徵召我，讓我潛入敵國唱歌撕裂他們」。她並指，真正撕裂族群製造對立的，就是這不健康的一言堂環境，就是民眾痛恨的塔綠班。

不過，對於外界批評一位堂堂國會議員口中說出「綠畜」2字並不合宜，高虹安通篇文章沒有對此做出解釋。

高虹安該篇臉書文，目前也已經被超過萬則留言灌爆，網友紛紛批評：「難怪貴黨只剩下4趴，而且還是最純的那批」、「原來你的民意就是跟你立場不同就稱呼別人是畜生啊？」、「自己先開口罵人，被鄉民反擊，就說自己被霸凌公審？」、「誰罵我（高），誰就是塔綠班」、「往後的政治生涯差不多止步了吧？」、「不寫還好，寫了是提火加油，妳的政治生命已經被自己玩完了」、「我是不知道你唱什麼歌，不過你居然跟到處送人花環的同台唱兒歌？」、「什麼都推給別人就好～果然是名師出高徒」。

不過也有網友支持表示「支持高委員」、「塔綠班就是噁心」、「挺虹安 別管綠畜塔綠班」、「塔綠班無誤啊」、「有人喜歡對號入座」、「看到塔綠班崩潰就是爽」。

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