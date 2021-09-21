為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍營選將憂影響選情 張亞中：只要國民黨招牌是加分保證不失利

    國民黨主席候選人張亞中21日一早接受廣播節目專訪。 （記者劉信德攝）

    國民黨主席候選人張亞中21日一早接受廣播節目專訪。 （記者劉信德攝）

    2021/09/21 13:41

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉進入最後衝刺階段，「張亞中現象」讓國民黨縣市首長、民代擔憂2022年選舉受影響，黨主席候選人張亞中今發表聲明表示，如果國民黨找不回黨魂、理念與論述，得不到人民尊重，將會節節敗退，只要國民黨這塊招牌是「加分」，保證選舉不再失利。

    國民黨主席選舉「張亞中現象」讓國民黨地方首長、民代焦慮，憂心張亞中若當選主席，會影響國民黨2022年選舉，對於縣市長及民代疑慮，張亞中今發出聲明，強調他「完全」理解國民黨各縣市首長、各級公職民代，願意「扛起」中國國民黨這塊招牌，堅毅的與民進黨戰鬥其中的艱難困苦。

     

    張亞中指出，願意扛起國民黨這塊招牌是因為對黨還有期待，對黨的理念有認同感。被民進黨清算後的國民黨，在選舉的時候要錢沒錢，要組織也只剩下37萬1千多名黨員，靠的全是同志們長期建立的傳統組織以及紥實的深耕服務，才能贏得選民的支持，進而贏得選戰。

    張亞中反問，今天的國民黨，在各位縣市長、民代的選舉上「是資產？還是負債？」如果再不找回國民黨的靈魂、理念與論述，如果國民黨得不到人民的尊重，在選舉中，將會節節敗退，席次逐次滑落。

     

    張亞中聲稱，他今天出來參選就是要喚起黨魂、找回理念、建立論述，讓國民黨成為受人尊敬的政黨。從他個人的民調反應，不難看出，民眾是有智慧的，眼睛是雪亮的，「他們不只是支持張亞中，而是因為他們看到了中國國民黨改革的希望。」

     

    張亞中保證，在往後的選舉中，扛著國民黨這塊招牌，不再那麼辛苦，而是「加分」。因為一個有理念、有論述，可以勇敢拆穿民進黨「以獨養貪」、「以獨引戰」這個「真武統發動者」的假面具的國民黨，將會迎來台灣人民的尊敬，會讓各位有光榮感，贏得更多民眾的支持，選舉不再吃力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    縣市長挺朱操作棄保？ 張亞中心疼江啟臣︰以後怎麼選舉
    2021/09/21 11:48

    縣市長挺朱操作棄保？ 張亞中心疼江啟臣︰以後怎麼選舉
    簽和平備忘錄不怕中國毀約？ 張亞中神回：怕離婚就不結婚？
    2021/09/21 10:42

    簽和平備忘錄不怕中國毀約？ 張亞中神回：怕離婚就不結婚？

    台積電實力撐房市科技人聚焦中科特定區
    國民黨主席選舉》朱立倫：張亞中是統派大師毫無疑問
    2021/09/21 09:02

    國民黨主席選舉》朱立倫：張亞中是統派大師毫無疑問
    張亞中最大贏家！研判國民黨難勝選 蔡詩萍：還有「家變」危機
    2021/09/20 21:26

    張亞中最大贏家！研判國民黨難勝選 蔡詩萍：還有「家變」危機
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播