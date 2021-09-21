藍營選將憂影響選情 張亞中：只要國民黨招牌是加分保證不失利

國民黨主席候選人張亞中21日一早接受廣播節目專訪。 （記者劉信德攝）

2021/09/21 13:41

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉進入最後衝刺階段，「張亞中現象」讓國民黨縣市首長、民代擔憂2022年選舉受影響，黨主席候選人張亞中今發表聲明表示，如果國民黨找不回黨魂、理念與論述，得不到人民尊重，將會節節敗退，只要國民黨這塊招牌是「加分」，保證選舉不再失利。

國民黨主席選舉「張亞中現象」讓國民黨地方首長、民代焦慮，憂心張亞中若當選主席，會影響國民黨2022年選舉，對於縣市長及民代疑慮，張亞中今發出聲明，強調他「完全」理解國民黨各縣市首長、各級公職民代，願意「扛起」中國國民黨這塊招牌，堅毅的與民進黨戰鬥其中的艱難困苦。

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張亞中指出，願意扛起國民黨這塊招牌是因為對黨還有期待，對黨的理念有認同感。被民進黨清算後的國民黨，在選舉的時候要錢沒錢，要組織也只剩下37萬1千多名黨員，靠的全是同志們長期建立的傳統組織以及紥實的深耕服務，才能贏得選民的支持，進而贏得選戰。

張亞中反問，今天的國民黨，在各位縣市長、民代的選舉上「是資產？還是負債？」如果再不找回國民黨的靈魂、理念與論述，如果國民黨得不到人民的尊重，在選舉中，將會節節敗退，席次逐次滑落。

張亞中聲稱，他今天出來參選就是要喚起黨魂、找回理念、建立論述，讓國民黨成為受人尊敬的政黨。從他個人的民調反應，不難看出，民眾是有智慧的，眼睛是雪亮的，「他們不只是支持張亞中，而是因為他們看到了中國國民黨改革的希望。」

張亞中保證，在往後的選舉中，扛著國民黨這塊招牌，不再那麼辛苦，而是「加分」。因為一個有理念、有論述，可以勇敢拆穿民進黨「以獨養貪」、「以獨引戰」這個「真武統發動者」的假面具的國民黨，將會迎來台灣人民的尊敬，會讓各位有光榮感，贏得更多民眾的支持，選舉不再吃力。

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