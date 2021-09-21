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    朱立倫：明年要選舉的候選人都怕張亞中當選

    國民黨主席候選人朱立倫。（記者劉信德攝）

    國民黨主席候選人朱立倫。（記者劉信德攝）

    2021/09/21 11:26

    〔記者林良昇／台北報導〕距離國民黨主席選舉投票日不到4天，各陣營顯身手催票，國民黨主席候選人朱立倫今表示，國民黨全台灣明年要選舉的縣市長、議員都害怕候選人張亞中當選，如同台北市議員羅智強說的，要是被掛出投給哪個候選人就等於投給張亞中的看板，會對候選人壓力非常大。

    國民黨主席選舉出現「張亞中現象」，羅智強卻在臉書表態不支持張亞中，被不少張亞中支持者嗆聲，朱立倫今早接受廣播節目專訪，要那些嗆羅智強的人去問問明年全台灣要選舉的縣市長、議員害不害怕？

    朱立倫直言，「大家都害怕」，台灣主流社會還是希望安定，希望中道、穩健的力量，尤其是國民黨的支持者希望代表理性和中道穩健；如果有一天國民黨支持者突然出現完全不一樣形象，大家會怎樣看？

    朱立倫表示，羅智強所提到的投給哪個候選人就等於投給張亞中的看板標語，對候選人的壓力非常大，從北到南，大家都害怕這件事，只有支持張亞中的黨員會很high。

    朱立倫也說，在黨主席選舉政見會的單純場合，每位候選人都是同志，但張亞中卻帶一群很激動的支持者在門口大喊大叫，甚至嗆罵，對其他黨內同志不理性，國民黨員看到會很害怕，會覺得「為什麼把自己同志當成敵人呢？」

    朱立倫甚至提到，有人嗆他是「民進黨同路人」、「李登輝餘孽」，也許張亞中沒有這樣講，但其支持者強力表達的方式，會讓國民黨很多跟他或另2位候選人江啟臣、卓伯源一起去政見會的人心中感到很大壓力。

    朱立倫說，大家都是好朋友，怎麼會變成好像你死我活？這種敵我分明的觀念一定要改，畢竟只是黨內選舉，沒有那麼激烈，「只是一個選擇嘛」。

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