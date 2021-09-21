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    羅智強怕他毀滅黨 張亞中：我當黨主席大家更好選舉

    國民黨主席候選人張亞中。 （記者劉信德攝）

    國民黨主席候選人張亞中。 （記者劉信德攝）

    2021/09/21 11:05

    〔記者楊丞彧／台北報導〕國民黨台北市議員羅智強19日直言，若張亞中當選黨主席，能預見「一個毀滅性的國民黨悲劇正快速成型」，還能看到藍營2022遭致覆滅性的慘敗，慘遭網友出征洗版砲轟。對此，國民黨主席候選人張亞中強調，希望黨內多了解他的政策與主張，「我若當黨主席對選舉更有幫助」。

    羅智強日前在臉書上指稱，2016年總統大選他反對換柱；2020年總統大選時他又提醒大家，韓國瑜若參選會遭遇「總統敗、立委敗、被罷免」的三敗結果；羅智強直言，「這一次，我要再度當烏鴉，若張亞中贏得黨主席，2022、2024國民黨將繼續慘敗。」

    但羅智強貼文一出，慘遭許多網友砲轟洗版，「國民黨會輸是因為派系」、「已經很慘了，為何不信任張老師一次」、「只要扣紅帽子就能贏 那國民黨選誰都一樣」。

    張亞中被問到此問題時表示，羅智強是好朋友，上次文山區選舉也投他一票，對於羅這個年輕人的表現相當肯定，並稱讚羅在黨沒有資源的情況下仍為黨作戰。但張亞中話鋒一轉，他強調自己從民調很低到民調很高，網路上很多留言對他非常肯定，當選一定能提升國民黨形象。

    張亞中接著說，國民黨形象提升，對羅智強與縣市長未來選舉一定會有更大幫助，若他們對我的政策主張更了解，他們一定同意中國國民黨能得到社會肯定。

    張亞中重申，參選總目標就是讓國民黨得到社會的尊重與人民的尊敬，若能做到這樣，地方選舉就更方便。張表示，如果他們能體會黨主席選舉對國民黨的意義，絕對會義無反顧站出來支持張亞中。

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