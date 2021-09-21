阿富汗撤兵操弄「疑美論」 民團：台媒、中共官媒「交互引用」

圖為阿富汗平民8月24日在喀布爾國際機場撤離。（美聯社檔案照）

2021/09/21 08:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕美軍撤離阿富汗，引起台灣社會對美國能否維護台海和平的爭論。研究錯假訊息的IORG（IO研究室）公布最新報告指出，「疑美論」的論述，例如「今日阿富汗，明日台灣」、「阿富汗是台灣的前車之鑑」可能並非由中國發起，而是來自台灣，中共再協力傳播。事件顯示，中國並不只是對台資訊操弄的「發起者」，也可能是「協力者」。更有證據顯示，台灣新聞媒體、中共官媒之間「交互引用」，擴大特定論述傳播。

研究發現，從各主題論述數量分布來看，8 月 15 日塔利班佔領阿富汗首都喀布爾後，「疑美論」貼文數量快速增加。「疑美論」的主流為「拋棄論」，其中有 3 項值得注意的論述。第 1 是「今日阿富汗，明日台灣」，至少 141 則貼文，佔「拋棄論」16.2%，此論述最早並非來自中共，而是來自台灣網站的文章。第 2 是「阿富汗是台灣的前車之鑑」，至少 127 則貼文，佔 14.6 %，此論述亦非來自中共，而是來自台灣媒體人。第 3 是引用外媒「阿富汗淪陷，恐再打擊美國信譽」的報導內容，至少 86 則貼文，佔 9.9%。

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IO研究室指出，「拋棄論」的論述，經過台灣媒體、中共官媒「交互引用」，擴大傳播。例如，台灣某報社論刊出「阿富汗震撼」後，中共官媒環球網的微博帳號引用內容、通說 2.0 則直接分享；又，中共官媒環球網刊出社評「為什麼說美國一定會最終拋棄台灣」，隔日，即獲台灣媒體改寫，刊出「環球時報列六大理由，指美國終將拋棄台灣」報導。

IO研究室說，中共官方、官媒不僅協力傳播「拋棄論」，也放大宣傳「美國是戰爭動亂的根源」的「亂源論」，將台海動亂歸咎於美國挑釁中國。進一步針對 Facebook 貼文內容與微博比對，疑美論有中共介入的可能性較高。

對於近期錯假訊息可能的鎖定對象，IO研究室認為，為提升國防戰力，行政院通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，明定特別預算上限為新台幣2400億元，此武器採購計畫可能會被操弄為台灣窮兵黷武、升高兩岸發生戰爭的風險，進而破壞兩岸穩定和平的情勢，甚至導致戰爭。

此外，針對日本再度贈台 AZ 疫苗，IO研究室認為，預期未來幾週將可能會繼續出現 AZ 疫苗相關的可疑訊息或不實訊息。同時延續過去高端疫苗層出不窮的錯誤訊息。

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