韓國瑜赴台灣同鄉聯誼會演講 旅美教授揭內幕！

韓國瑜參加的「全美台灣同鄉聯誼會」，會場精心布置，與會者身著套裝、旗袍，揮舞中華民國國旗。（圖翻攝自翁達瑞臉書）

2021/09/20 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕前高雄市長韓國瑜日前赴美參加「全美台灣同鄉聯誼會」演講，言談間不斷斥責民進黨當局，批政府是「假中華民國之名，行掏空國家之實」，摧毀民主機制不遺餘力。對此，美國大學教授翁達瑞今天（20日）指出，在美國有「全美台灣同鄉聯誼會」和「全美台灣同鄉會」，兩者屬性差很大，直言自己「對這個組織很感冒，因為參加的人並不關心台灣」。

翁達瑞今天透過臉書表示，韓國瑜夫婦日前受邀赴美出席「全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會」，「我在北美居住多年，對這個組織很感冒，因為參加的人並不關心台灣，甚至與台灣毫無掛鈎，但經費來自國民黨與僑委會，都是台灣人民的血汗錢。我參加的則是『全美台灣同鄉會』，名稱少了聯誼兩個字。雖然名稱只差兩個字，但組織的屬性差很大。」

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翁達瑞指出，「台灣同鄉聯誼會」的經費來自上級，因此每場活動都會有上級「訓話」，而這次年會的上級來賓就是韓國瑜夫婦，「因為經費來源充裕，台灣同鄉聯誼會的舞台都有經過佈置，顏色以『藍』色為主。參加的女性會員一定有人穿旗袍。如果沒穿旗袍，也會穿洋裝與套裝。只要是台灣同鄉聯誼會的活動，現場一定旗海飄揚，包括美國與中華民國的國旗。活動的表演節目，一定有『中華民國頌』或『梅花』的大合唱。既然是『聯誼』，那就要吃吃喝喝。同鄉聯誼會吃的是桌菜，喝的是葡萄酒，反正有台灣納稅人買單。」

至於翁達瑞自己參加的「台灣同鄉會」，經費來自會費和捐款，沒有接受上級補助，所以活動沒有上級訓話，且「台灣同鄉會的活動會場幾乎沒有佈置，只有一面可以重複使用的綠色布條，隨便找個地方掛起來。活動現場更不會有旗海飄揚的場面。台灣同鄉會的表演都會有原住民舞蹈。如果有唱歌，也一定是『黃昏的故鄉』或『福爾摩沙之歌』的合唱。台灣同鄉聚會不會餓肚子，但就是吃便當、喝礦泉水，而且先要購票。僅管會員多屬高社經地位高的專業人士，但穿著樸實，不會爭奇鬥豔，更不會有人穿旗袍。」

翁達瑞最後作總結：「台灣同鄉聯誼會等同竊據台灣、但不認同台灣的國民黨；台灣同鄉會則對應認同本土、以台灣為優先的民進黨。請大家認清楚，不要被騙了！」

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翁達瑞參加的「全美台灣同鄉會」，會場簡單，表演會有原住民舞蹈。（圖翻攝自翁達瑞臉書）

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