為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國頒水果禁令 台灣9度要求技術性對話被已讀不回

    農委會主委陳吉仲昨天親自召開記者會，今（20日）在發出新聞稿強調我方在昨天下午已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台要求中方取消禁令，並於9月30日前與我方展開技術性對話，否則將循WTO管道解決。 （記者邱芷柔攝）

    農委會主委陳吉仲昨天親自召開記者會，今（20日）在發出新聞稿強調我方在昨天下午已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台要求中方取消禁令，並於9月30日前與我方展開技術性對話，否則將循WTO管道解決。 （記者邱芷柔攝）

    2021/09/20 12:27

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中國今日起暫停輸入我國釋迦與蓮霧，農委會主委陳吉仲昨天親自召開記者會，認為中國刻意選在中秋連假頒布禁令「政治意涵」明顯，農委會今（20日）在發出新聞稿，強調我方在昨天下午已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台要求中方取消禁令，並於9月30日前與我方展開技術性對話，否則將循WTO管道解決，截稿前未獲中方回應，這也是中國祭出鳳梨禁令以來，台灣第9度要求技術性對話。

    農委會表示，中國2月25日發出鳳梨禁令，3月起停止輸入我國鳳梨，台灣已8度要求中方進行技術協商，均未獲回應，此次同樣要求進行技術協商，對於中國放棄科學對話，採行片面暫停措施，我方感到十分遺憾。

    農委會強調，太平洋臀紋粉介殼蟲（大洋臀紋粉蚧Planococcus minor）也發生於中國，且依國際規範，該種蟲可經燻蒸處理滅除風險，另自2020年10月19日起，國內持續強化由生產到出口每個環節的系統性管理措施，今年6月28日後，未再接獲中方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報。

    為進一步確保農民權益，農委會表示，已規劃籌措10億元經費，採取各項內外銷強化措施，目前正在研議釋迦及蓮霧訂購平台，近日會對外說明。此外，針對目前釋迦與蓮霧外銷的新加坡、加拿大、馬來西亞、印尼、香港、澳門等十餘個國家，將加強輸出檢疫檢查，並加碼提供外銷獎勵措施，鼓勵業者擴大外銷。

    農委會預計9月22日由副主委陳駿季率員赴產地與縣市政府、農民團體、外銷及加工業者座談，執行產銷調節，確保農民權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國禁台灣釋迦蓮霧 國民黨政見會4選將 無人指責中共政府
    2021/09/20 12:24

    中國禁台灣釋迦蓮霧 國民黨政見會4選將 無人指責中共政府
    向WTO提告的國際意義 王定宇：彰顯台灣、中國互不隸屬
    2021/09/20 12:09

    向WTO提告的國際意義 王定宇：彰顯台灣、中國互不隸屬

    房價攀升！祝文宇：首購成家最後2字頭
    中國禁釋迦蓮霧進口 侯友宜：不應只壓一個市場
    2021/09/20 11:52

    中國禁釋迦蓮霧進口 侯友宜：不應只壓一個市場
    中國再禁台灣釋迦、蓮霧！日本網友開心了：請出口給我們
    2021/09/20 06:21

    中國再禁台灣釋迦、蓮霧！日本網友開心了：請出口給我們
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播