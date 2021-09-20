中國頒水果禁令 台灣9度要求技術性對話被已讀不回

農委會主委陳吉仲昨天親自召開記者會，今（20日）在發出新聞稿強調我方在昨天下午已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台要求中方取消禁令，並於9月30日前與我方展開技術性對話，否則將循WTO管道解決。 （記者邱芷柔攝）

2021/09/20 12:27

〔記者邱芷柔／台北報導〕中國今日起暫停輸入我國釋迦與蓮霧，農委會主委陳吉仲昨天親自召開記者會，認為中國刻意選在中秋連假頒布禁令「政治意涵」明顯，農委會今（20日）在發出新聞稿，強調我方在昨天下午已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台要求中方取消禁令，並於9月30日前與我方展開技術性對話，否則將循WTO管道解決，截稿前未獲中方回應，這也是中國祭出鳳梨禁令以來，台灣第9度要求技術性對話。

農委會表示，中國2月25日發出鳳梨禁令，3月起停止輸入我國鳳梨，台灣已8度要求中方進行技術協商，均未獲回應，此次同樣要求進行技術協商，對於中國放棄科學對話，採行片面暫停措施，我方感到十分遺憾。

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農委會強調，太平洋臀紋粉介殼蟲（大洋臀紋粉蚧Planococcus minor）也發生於中國，且依國際規範，該種蟲可經燻蒸處理滅除風險，另自2020年10月19日起，國內持續強化由生產到出口每個環節的系統性管理措施，今年6月28日後，未再接獲中方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報。

為進一步確保農民權益，農委會表示，已規劃籌措10億元經費，採取各項內外銷強化措施，目前正在研議釋迦及蓮霧訂購平台，近日會對外說明。此外，針對目前釋迦與蓮霧外銷的新加坡、加拿大、馬來西亞、印尼、香港、澳門等十餘個國家，將加強輸出檢疫檢查，並加碼提供外銷獎勵措施，鼓勵業者擴大外銷。

農委會預計9月22日由副主委陳駿季率員赴產地與縣市政府、農民團體、外銷及加工業者座談，執行產銷調節，確保農民權益。

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