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    美神盾艦「自由航行」台海 黃澎孝：可能是介入台海戰爭途徑

    美國第七艦隊伯克級神盾驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）。（路透）

    美國第七艦隊伯克級神盾驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）。（路透）

    2021/09/19 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕國軍年度重要軍演「漢光37號」實兵操演在17日落幕，美國海軍伯克級神盾驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry DDG-52）也正好於當天「自由航行」通過台灣海峽，引發中國關注，我國防部表示，在美艦通過台灣海峽期間，全程掌握周邊相關動態。對此，前國大代表黃澎孝認為，美軍艦巧妙出現的時間點「太巧合」，強調「自由航行」可能是屆時介入台海戰爭的途徑。

    美國海軍第七艦隊表示，貝瑞號於17日，依據國際法經公海例行通過台灣海峽，表明美國對自由開放的印太地區承諾；這也是美國總統拜登上任後，美國軍艦第9度公開通過台灣海峽。國防部也證實，當天1艘美國驅逐艦航經台灣海峽由北向南行駛，並指出美艦通過台灣海峽南駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

    對此，黃澎孝在臉書指出，當天正好是「漢光演習」的最終日，時間點上「太巧合」，「不得不聯想到『台美聯手』的『陰謀』」。他進一步解釋，選在演習閉幕穿越台灣海峽的行動，暗指美軍及其印太盟友的「自由航行」，是介入台海戰爭的可能途徑。

    黃澎孝假設，萬一解放軍攻台時，美國及其印太盟友正好「自由航行」行經台海，「難道中國真敢對『自由航行』在台灣海峽的老美軍艦、飛機開打嗎？！」。最後，黃澎孝趣味表示，「按照胡錫進們寫武俠小說般的吹噓功力，似乎只要解放軍的核彈和東風快遞航母殺手亮劍，美國和日本就立馬龜縮，而任由解放軍渡海攻台『關門打狗』，不敢干預了⋯⋯」。

    黃澎孝最後強調，美國最「狠毒」的一招是「後發制人」，意即任由解放軍渡海過半，然後再截斷其海上後援，換成讓台軍「關門」打落水狗。

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