漢光演習》蔡總統拿F16「緊咬」共機照 吳斯懷批作秀反挨轟

總統府釋出照片，赫然出現我空軍戰機，貼近拍攝到對轟6戰機的攔截監控圖。（總統府flickr，本報合成）

2021/09/16 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文15日親自校閱佳冬戰備道戰機起降演練，並聽取軍方任務簡報，在總統府釋出的相關照片中，赫然出現我空軍戰機「緊咬」共軍轟6戰機的攔截監控圖；但退將、國民黨立委吳斯懷卻要蔡總統別拿監控共機照作秀，還稱「不要老是本末倒置，把燙手山芋丟給國軍」，此話遭網友抨擊「總統看張照片都不行喔？都不敢秀喔？」、「只會天天唱衰台灣」。

蔡總統15日一早抵達佳冬戰備道後，先聽取空軍報告「兵要及當前狀況」，接著校閱操演動態，隨後前往整補區，接著依序至各機型前宣慰任務飛行員，並聽取各機型領隊報告「加油整補情況」。

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總統府也發佈這次校閱軍事操演的影片及照片，其中一張是由戰機飛行員手持攔截、監控共機的監控照，這張照片中清晰發現，我空軍戰機從共軍轟6戰機後方高空的有利戰術位置，拍攝到對轟6戰機的攔截監控圖，以5公里的空中距離貼近拍攝。

對此，吳斯懷卻表示，國軍能打多久的支撐點是全民的戰鬥意志，不要老是本末倒置，把燙手山芋丟給國軍，呼籲總統別拿監控共機照作秀。針對吳斯懷的言論，林楚茵在臉書表示，軍演是國防年度盛事，國際關注度甚高，作為民進黨不分區立委，台灣優秀戰力可以被國際看見，她感到高興，以國軍為傲。

林楚茵說，對比國民黨的軍系不分區立委吳斯懷，如果這麼小看軍人保家衛國的終生使命，對共機成天繞台挑釁無動於衷，只會長別人志氣、滅自己威風，當初為何要當軍人？如果這麼怕事，有想過曾被你帶過的現任軍官作何感想？

林楚茵在直播節目《94要客訴》也批評，難道吳斯懷是陸軍，所以不管空軍弟兄死活嗎？「原來我們的中將是Chicken，是個怕打仗的人，不覺得很丟臉嗎？」網友也留言抨擊斯懷「總統看張照片都不行喔？都不敢秀喔？」、「只會天天唱衰台灣」、「污辱國軍尊嚴」、「國x黨現在是共產黨的兄弟，由國x黨人故意批評政府，一切都不奇怪」、「所以吳當兵是在混的 合理追回薪水」。

空軍飛行員以攔截監控圖，向蔡總統說明各型共機的可能任務及對台威脅，照片中還標示出轟6戰機各個武器掛載點，同時標註拍攝的距離是5公里。（圖取自總統府flickr）

吳斯懷（見圖）要蔡總統別拿監控共機照作秀，還稱「不要老是本末倒置，把燙手山芋丟給國軍」，此話遭網友抨擊「總統看張照片都不行喔？都不敢秀喔？」、「只會天天唱衰台灣」。（資料照）

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