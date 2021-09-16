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    連4天發文力挺漢光演習！蔡英文大讚疫情難關下國軍表現精實

    總統蔡英文今天在臉書肯定國軍在漢光演習做好了防疫，表現仍然精實程度。（資料照）

    總統蔡英文今天在臉書肯定國軍在漢光演習做好了防疫，表現仍然精實程度。（資料照）

    2021/09/16 21:35

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（16日）是漢光演習實兵驗證第4天，總統蔡英文連續第4天在臉書發文力挺國軍，今天更貼出演習的影片紀錄，特別點出國軍不只全力執行演訓，還落實防疫，表現相當精實。

    蔡英文在臉書表示，漢光演習是每年國軍驗收訓練成效，最重要、規模也最大的演習。在為期五天的演習中，國軍設定的每一個科目，都是為了因應當下的防衛需求。

    蔡英文指出，昨天清晨她到屏東，視導了佳冬戰備道的起降演練。這是台灣五條戰備跑道中，唯一不在高速公路上、也唯一還沒有進行過起降演練的跑道。這次，空軍主力機種完成降落、整備、緊急起飛，讓台灣現役戰備道全數完成驗證，也補上台灣空防關鍵的位置。

    蔡英文說，在漢光演習中，除了一般人熟悉的反登陸實彈射擊、周邊海域反擊作戰等科目，有令人震撼的火砲、飛彈畫面，也特別重視關鍵基礎設施防護及城鎮作戰的演練，確保在必要的狀況下，國軍有能力守住關鍵據點。

    蔡英文說明，演習還有許多沒有對外公開的科目，身為三軍統帥，她非常清楚，國軍在防衛作戰上，不但有清晰的戰略，也能貫徹到戰術執行的層面。國軍弟兄姊妹，是能夠熟悉台灣本土及周邊的戰場環境，進行整體的防衛作戰。

    蔡英文最後肯定，在疫情影響下國軍做好了防疫，更絲毫沒有減損演習的精實程度。她要請大家點開並分享國軍這支影片，用行動，來力挺在第一線日夜操練的中華民國國軍。

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