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    台灣遭中國霸凌 駐紐約辦事處長：世界正在覺醒

    第76屆聯合國大會14日開議，我國駐紐約辦事處長李光章事前接受美媒訪問時表示，台灣數十年來遭聯合國體系排除在外，原因很明顯就是因為中國將一中原則強加於國際社會，不過針對中國越來越蠻橫，世界正在覺醒。（本報合成）

    第76屆聯合國大會14日開議，我國駐紐約辦事處長李光章事前接受美媒訪問時表示，台灣數十年來遭聯合國體系排除在外，原因很明顯就是因為中國將一中原則強加於國際社會，不過針對中國越來越蠻橫，世界正在覺醒。（本報合成）

    2021/09/19 07:35

    〔即時新聞／綜合報導〕第76屆聯合國大會14日開議，我國駐紐約辦事處長李光章事前接受美媒訪問時表示，台灣數十年來遭聯合國體系排除在外，原因很明顯就是因為中國將一中原則強加於國際社會，不過針對中國越來越蠻橫，世界正在覺醒，希望這樣的覺醒能轉化為行動，防止其惡行造成更多影響。

    我國駐紐約辦事處長李光章日前接受美國保守派雜誌「國家評論」（National Review）專訪，針對台灣遭聯合國體系排除在外，李光章表示，中國一直將一中原則強加於國際社會，導致台灣數十年來遭聯合國體系排除在外，各國政府、國際組織、學術及企業界，甚至非政府組織與好萊塢等都被迫接受「台灣是中華人民共和國一部分」的虛構主張，但李光章強調，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。只有台灣民選政府才能在包含聯合國在內的國際舞台上代表2300萬人民。

    李光章指出，台灣希望能解決2300萬人民被不當排除在聯合國體系外的情形，參與聯合國永續發展目標（SDGs）相關會議，也讓台灣民眾能進入聯合國場所。中國雖持續排擠台灣，但施壓行徑在一些地方並未奏效，像是7月時宣布，計劃與台灣互設代表處的立陶宛，即便遭到中國祭出經濟制裁，但立陶宛並未屈服，依舊堅定推動設處計畫。

    李光章認為，越來越多國家意識到中國對內加強壓迫、對外更具侵略性，甚至為此感到擔憂，並思慮西方國家應該如何應對中國的挑戰。近來在諸多重要國際場合，如括美日峰會、四方安全對話（Quad）峰會、美歐峰會、七大工業國集團（G7）及北大西洋公約組織（NATO）峰會等，台海和平穩定及和平解決兩岸爭端的重要性受到前所未有的關注，凸顯這些國家的共同戰略目標，而團結就是力量。希望世界對此逐漸覺醒，也讓覺醒能轉化為行動，防止中國的惡行造成更多影響。

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