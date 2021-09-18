國民黨喜曝政黨支持度奪第一 網友酸：偶爾自嗨一下也不錯

國民黨臉書今（18日）公布媒體做的政黨支持度民調，表示國民黨兩度領先民進黨拿下第一，稱民調數據正代表黨內這段時間落實改革、強力監督，已經逐漸得到國人的肯定。但有網友酸說，「偶爾自嗨一下也不錯喔！」、「怎麼可能那麼少，支持率至少94.87%」。（圖取自「中國國民黨 KMT」臉書）

2021/09/18 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉近日成為熱門議題，國民黨臉書今（18日）則公布媒體做的政黨支持度民調，表示國民黨兩度領先民進黨拿下第一，稱民調數據正代表黨內這段時間落實改革、強力監督，已逐漸得到國人的肯定。對此，有網友酸說，「偶爾自嗨一下也不錯喔！」、「怎麼可能那麼少，支持率至少94.87%」。

國民黨在臉書粉專表示，之前媒體所做的政黨支持度民調，國民黨已經以23.4%領先民進黨的21.8%，這次最新的民調，國民黨支持度再度以21.7%排名第一，領先民進黨支持度20.8%、民眾黨支持度11.4%、時代力量2.4%。

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國民黨稱，這份民調數據正代表國民黨這段時間落實改革、強力監督，已經逐漸得到國人的肯定；民調數字是最直接的民意展現，蔡政府面對人民的失望，應該要徹底檢討與修正，而國民黨除了對人民的支持表示感謝，更要承擔起守護人民、為民發聲的責任繼續努力。

國民黨強調，國民黨在經歷失去政權的低潮後，全黨上下團結一致，努力扮演稱職的在野黨，監督蔡政府，希望贏回人民的信任與支持。不少網友看完民調後酸說「偶爾自嗨一下也不錯喔！」、「怎麼可能那麼少，支持率至少94.87%」、「是在比爛嗎？21％也在自嗨！」、「自我感覺良好」、「不要高興太早，等黨主席選出來再說」、「親藍的民調 還贏不到1%」、「拿中國國民黨的黨員名冊打電話做的民調？」。

還有人酸說，「貴黨想要把自己的長條弄得很寬其實無妨，但長條圖並不是越寬比例就越高嘿。」、「這個民調的『高度』很可以，至於『寬度』是XD？」

該調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，調 查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，縣市分層隨機抽樣，電話號碼以尾數2位隨機方式取代， 以涵蓋未登記之住宅電話。訪問期間自110年9月14日至16日，共成功訪問1,071份有效樣本，資 料依照全國20歲以上之性別、年齡、縣市、教育程度之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加 權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

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