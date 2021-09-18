台海軍情》維持幻象戰機高效戰力 台法簽署8億技術支援服務協議

根據國防部最新公告指出，空軍司令部本週已與法國廠商簽署幻象戰機的「技術支援服務」，金額達到台幣7億9096萬元。圖為幻象戰機過去參與民雄戰備道起降演練。（資料照）

2021/09/18 10:48

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〔記者羅添斌／台北報導〕繼先前與法國簽署金額高達百億元的幻象戰機「飛機機體零附件開放式契約」等採購協議之後，根據國防部最新公告指出，空軍司令部本週已與法國廠商簽署幻象戰機的「技術支援服務」，金額達到台幣7億9096萬元。據了解，法方將派出多位技術人員駐台，協助幻象戰機維持高效能戰力。

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國防部國防採購室駐歐採購組是在9月13日與法國達梭公司簽署幻象戰機「技術支援服務」協議，協議已於9月14日生效，協議效期是到2026年9月13日止，為期5年，履約地點就在新竹空軍基地。國防部已在9月17日公佈這項採購決標案。

我國共計向法國採購60架幻象戰機，同時採購480枚雲母中程空對空飛彈、960枚魔法二型短程空對空飛彈，全數部署在空軍新竹基地。幻象戰機在台服役已達24年，為維持幻象戰機整體妥善率及雲母中程飛彈丶魔法二型短程飛彈戰力，空軍在2018起至2022年止，與法方簽署金額超過百億元的多項協議，包括飛彈延壽丶戰機零附件等採購案。

軍方原本估計，此舉可將幻象戰機的妥善率，由過去的60％提升到75％以上。但根據審計部公佈的去年度中央政府總決算審核報告顯示，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，包括幻象戰機配備的雲母丶魔法二型飛彈延壽所需的火工件採購更換，以及新型雲母飛彈測試檯等案，在年度內不是尚未完成交貨，就是交貨期程要跨越下個年度，導致多項預算執行被迫保留。

資深軍方官員今天指出，台法先前針對幻象戰機的多項採購案，標的物是「物」，由法方提供幻象戰機丶飛彈所需的各項零附件及航材，這次的「技術支援服務」則是「人」，屬於技術人員的勞務服務，將由幻象戰機法國原廠商派出多位技術人員直接常駐台灣，協助維持幻象戰機的妥善率及高效能戰力，達到發揮有效制敵丶捍衛台海安全的目標。

幻象戰機參與此次佳冬戰備道起降演練時，上方恰好有黑鷹直升機在盤旋飛行，隨時注意戰備道上的動態。（資料照）

國防部在17日發佈決標公告，空軍司令部本週已與法國廠商簽署幻象戰機的「技術支援服務」，金額達到台幣7億9096萬元。（圖：取自政府電子採購網）

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