漢光揭密》狀況想定曝光 4波飛彈攻台+共軍夜間空降金馬東沙外島

國軍漢光演習實兵操演，此次的狀況想定是中共對台發動4波飛彈攻擊，炸毀主要軍事機場跑道，我軍因此在戰備道進行機起降與油彈整補作業。圖為空軍幻象2000戰機在完成整補後起飛執行戰備任務。（資料照）

2021/09/17 11:50

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍年度漢光演習實兵操演今天進入第5天階段，進行國土防衛及各項收復陣地任務演練，此次漢光實兵操演的狀況想定也首度曝光，模擬共軍對台灣本島發動4波的飛彈攻擊，還趁夜間出動傘兵部隊空降突襲金馬丶東引丶東沙等外離島等等假想狀況。

國軍「漢光37號」演習漢實兵操演，分為戰力保存丶機動轉移陣地丶海空迎戰丶聯合反登陸作戰及國土防衛作戰等部分，並且濃縮集中在本週的5天內進行演練，昨天在本島北中南東及外島部隊都進行反登陸作戰丶各型火砲射擊等項目之後，今天進入最後一天實兵演練，本週演練結束後，國防部會在下週進行漢光演習的檢討與討論，找出現行台海防衛作戰模式及機制，有無需要檢討丶強化或是調整的部分。

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漢光演習是因應中國可能對台發動突襲或是海空兵力進襲台灣而來，今年度的狀況想定也首曝光，蔡英文總統15日南下視導國軍佳冬戰備道戰機起降演練時，就聽取空軍報告「兵要及當前狀況」，所謂的「當前狀況」指的就是此次漢光演習的狀況想定，也就是模擬共軍對台發動了哪些軍事攻擊動作，國軍部隊如何因應迎敵與制敵。

資深軍方人士透露，此次漢光演習的狀況想定，主要是共軍對台灣本島發動了4波的飛彈攻擊，分別襲擊台灣的機場丶指揮所丶雷達站丶港口等國安丶軍事重要設施，並且以飛彈火力掩護其登陸兩棲船團的進攻動作。

由於是模擬共軍對台進行4波飛彈攻擊，多個軍用機場跑道遭到炸毀，軍方除了事先掌握情報並進行戰機丶船艦的機動轉移與戰力保存之外，此次的佳冬戰備道戰起降演練，就是為了模擬因應在基地跑道遭到炸毀之下，空軍緊急以戰備道進行戰機起降與油彈整補作業，維持繼續升空迎戰的作戰能量。

另一項重要的狀況想定，則是設定共軍突然在夜間出動大批的空降戰鬥群（傘兵部隊），分別襲擊包括金門丶馬祖丶澎湖以及等外島，甚至連東引丶烏坵與東沙島都沒放過，守軍因此必須在深夜進行夜間集火射擊，對在夜間空降的敵軍部隊進行掃蕩殲滅。

漢光演習的另一項狀況想定，是模擬共軍在夜間發動傘兵部隊空降金門丶馬祖等外島，我守軍進行夜間集火射擊，反制敵軍空降入侵。圖為馬防部先前實施的「防衛武器射擊暨萬平操演射擊」，夜間以交叉火網展現我軍火力。（資料照：青年日報提供）

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