議員踢爆動物之家違法收容、要求停建新址 柯P不鬆口

台北市議員楊靜宇今日在議會質詢指出，北市動物之家爆量收容流浪犬，台北市政府明顯帶頭違法，市長柯文哲說，中繼動物之家會擴大收容範圍，新址考慮蓋在動物園附近，但仍在尋找。（記者方賓照攝）

2021/09/17 19:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員楊靜宇今日在議會質詢指出，目前北市動物之家有爆量問題，甚至一籠內還收容5隻流浪犬，台北市政府明顯帶頭違法，沒有依照標準收容，他也要求市府應停建新址，還可節省公帑。對此市長柯文哲說，中繼動物之家會擴大收容範圍，新址考慮蓋在動物園附近，但仍在尋找。

楊靜宇指出，根據法規，業者收容寵物，23公斤以上每1坪空間只能收容1隻、9公斤到22公斤為2隻、9公斤以下3隻；北市動物之家法定收容數量，犬隻為450隻、貓為160隻，但截至9月16日，犬有685隻，約超收1.5倍、貓303隻，超收約1.9倍。

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楊靜宇說，他實地訪查時發現，一籠動物有黑的、黃的，一次收容5隻，在弱肉強食下，有些犬隻永遠吃不到飼料，「我們是動物友善城市嗎？」，北市府帶頭違法，完全無法做到合法收容數。

柯文哲表示，他知道動物之家有收容爆量的問題，目前正在興建中繼動物之家，擴大收容範圍。不過楊靜宇說，中繼動物之家的收容數量和舊的差不了多少，問題根本不會解決。

柯文哲說，動物之家現在蓋在垃圾山上，處理垃圾1立方公尺要1萬元，最近在思考動物農莊、休閒農場等，找保護區比較大的地方。但楊靜宇認為，新的動物之家需要挖垃圾山，是為了建置地下室，提供停車、救援對辦公室和檢疫隔離區，在周邊就能找到替代場所。

楊靜宇還說，動物之家是鄰避設施，彰化縣還發生民眾圍場抗議，現在找新址很困難，他批評柯文哲「把動物之家的鍋甩給下一任市長」。他認為，動物之家應該是「動物轉運站」，提供民眾領養，還有上百位志工會協助照顧，若把新址選在更偏僻的地方，要考慮到他們的交通狀況。

楊靜宇說，他希望柯文哲可以考慮收回成命，在原本新選的垃圾山上興建動物之家，不挖地下室，把垃圾處理費省下，依照5.8億預算興建，盡快在2024年完工，解除動物收容爆量問題。

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