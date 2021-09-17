為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    議員踢爆動物之家違法收容、要求停建新址 柯P不鬆口

    台北市議員楊靜宇今日在議會質詢指出，北市動物之家爆量收容流浪犬，台北市政府明顯帶頭違法，市長柯文哲說，中繼動物之家會擴大收容範圍，新址考慮蓋在動物園附近，但仍在尋找。（記者方賓照攝）

    台北市議員楊靜宇今日在議會質詢指出，北市動物之家爆量收容流浪犬，台北市政府明顯帶頭違法，市長柯文哲說，中繼動物之家會擴大收容範圍，新址考慮蓋在動物園附近，但仍在尋找。（記者方賓照攝）

    2021/09/17 19:11

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員楊靜宇今日在議會質詢指出，目前北市動物之家有爆量問題，甚至一籠內還收容5隻流浪犬，台北市政府明顯帶頭違法，沒有依照標準收容，他也要求市府應停建新址，還可節省公帑。對此市長柯文哲說，中繼動物之家會擴大收容範圍，新址考慮蓋在動物園附近，但仍在尋找。

    楊靜宇指出，根據法規，業者收容寵物，23公斤以上每1坪空間只能收容1隻、9公斤到22公斤為2隻、9公斤以下3隻；北市動物之家法定收容數量，犬隻為450隻、貓為160隻，但截至9月16日，犬有685隻，約超收1.5倍、貓303隻，超收約1.9倍。

    楊靜宇說，他實地訪查時發現，一籠動物有黑的、黃的，一次收容5隻，在弱肉強食下，有些犬隻永遠吃不到飼料，「我們是動物友善城市嗎？」，北市府帶頭違法，完全無法做到合法收容數。

    柯文哲表示，他知道動物之家有收容爆量的問題，目前正在興建中繼動物之家，擴大收容範圍。不過楊靜宇說，中繼動物之家的收容數量和舊的差不了多少，問題根本不會解決。

    柯文哲說，動物之家現在蓋在垃圾山上，處理垃圾1立方公尺要1萬元，最近在思考動物農莊、休閒農場等，找保護區比較大的地方。但楊靜宇認為，新的動物之家需要挖垃圾山，是為了建置地下室，提供停車、救援對辦公室和檢疫隔離區，在周邊就能找到替代場所。

    楊靜宇還說，動物之家是鄰避設施，彰化縣還發生民眾圍場抗議，現在找新址很困難，他批評柯文哲「把動物之家的鍋甩給下一任市長」。他認為，動物之家應該是「動物轉運站」，提供民眾領養，還有上百位志工會協助照顧，若把新址選在更偏僻的地方，要考慮到他們的交通狀況。

    楊靜宇說，他希望柯文哲可以考慮收回成命，在原本新選的垃圾山上興建動物之家，不挖地下室，把垃圾處理費省下，依照5.8億預算興建，盡快在2024年完工，解除動物收容爆量問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    才拍板不蓋動物之家 柯文哲PO貓咪影片：打算重新選址
    2021/09/04 16:32

    才拍板不蓋動物之家 柯文哲PO貓咪影片：打算重新選址
    柯P不准動物之家追加2.2億 議員：因為流浪動物沒選票？
    2021/08/26 12:50

    柯P不准動物之家追加2.2億 議員：因為流浪動物沒選票？

    逆勢順銷！立軒天諾 銷售破85成
    黃珊珊飆罵動保處長「拿議會壓市府」 動物之家新址挨轟
    2021/08/23 19:41

    黃珊珊飆罵動保處長「拿議會壓市府」 動物之家新址挨轟
    獨家》柯P政策再跳票！才喊善待動物 北市動物之家被嫌貴喊卡
    2021/08/23 15:44

    獨家》柯P政策再跳票！才喊善待動物 北市動物之家被嫌貴喊卡
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播