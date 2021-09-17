國民黨杯葛蘇揆3+11報告 她聽見藍委「作秀言論」氣炸了

行政院長蘇貞昌今日就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程到立法院專案報告及備詢，衛福部長陳時中、交通部長王國材等官員列席，國民黨立委在表決議事日程草案增列討論事項時，手持標語在場中高呼口號，要求行政院長蘇貞昌道歉。（記者廖振輝攝）

2021/09/17 18:39

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌今率部會首長到立法院就「3+11」決策過程專案報告並備質詢，但當蘇貞昌準備上台報告時，國民黨團集結在議場前杯葛，立法院長游錫堃隨後宣布院會改為休息至2點半。對此，時代力量立委王婉諭透露，她聽見藍委私下抱怨，他們只是鬧一下，待游錫堃上台就要撤退的「作秀言論」，喊話國民黨「下午不要再鬧了」。

「年度杯葛大戲又來了。」王婉諭在臉書表示，今天是新會期的首次質詢，理論上由蘇貞昌上台進行「3+11」專案報告後，就由排序第一的她首先進行質詢，也強調她非常重視今天的質詢內容，因為這是攸關防疫的重大決策，「我早就準備充份，就是要在質詢台上釐清國家重大決策到底是怎麼做成的」。

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王婉諭說，結果在蘇貞昌上台前，國民黨再度發動杯葛、鬧場，把報告灑得到處都是，接著就把議場當成演講台，開始逐一對媒體發言，就是不讓排序第一的她上台質詢。

王婉諭不滿地說，鬧了一小時後，她還聽到國民黨委員私底下抱怨：「為什麼游錫堃院長不趕快上台宣布開始質詢，我們只是鬧一下，他上台就要撤退了。」一旁的民進黨立委只是暗自竊笑，接著紛紛提前離場，衛福部長陳時中在旁邊悠閒的坐著；不久後，游錫堃上台宣布院會改為休息至2點半。

王婉諭最後向國民黨喊話，「下午不要再鬧了」，請讓她上台好好質詢，而不是繼續幫忙執政黨逃避監督。

蘇貞昌（後右）面對國民黨立委要求道歉並持續杯葛，在主席宣布休息後，馬上拎起公事包離席。（記者廖振輝攝）

王婉諭說，她在現場聽到國民黨委員私底下抱怨：「為什麼游錫堃院長不趕快上台宣布開始質詢，我們只是鬧一下，他上台就要撤退了」。（資料照）

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