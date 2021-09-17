制憲公投案被駁興訟敗訴 辜寬敏今提上訴

「台灣制憲基金會」副執行長宋承恩（右）與律師黃帝穎（左），今赴北高行提起上訴。（台灣制憲基金會提供）

2021/09/17 16:15

〔記者溫于德／台北報導〕「台灣制憲基金會」董事長辜寬敏領銜所提兩項制憲意向公投，遭中選會以原處分駁回，辜提起課予義務行政訴訟（即准許兩項制憲公投通過），上月26日遭台北高等行政法院判決敗訴。辜委任律師黃帝穎今天上午赴北高行提起上訴。

兩項公投案分別是：「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」及「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」北高行考量人民並無投票創制權且提案主文文義不明，故中選會否准原處分並無違誤，判辜寬敏敗訴。

請繼續往下閱讀...

「台灣制憲基金會」今指出，北高行並未考量台灣當前國家定位現實狀況，也忽視台灣高達8成民意支持制定新憲法、國家正常化之心聲，「於情於理」做出錯誤的判決。

黃帝穎則說，「台灣制憲基金會」一向主張「制憲」而非「修憲」，北高行卻在判決中不斷以憲法「修憲」的相關規定否認「制憲」的權利，實屬風馬牛不相干、馮京當馬涼；另北高行認總統無法「推動制憲」，但前總統陳水扁曾在2005年設立「憲改辦公室」、「憲改部落格」等，顯然總統有權並能「推動」。

黃帝穎也說，北高行判決敗訴理由包括公投主文中的「推動」、「現狀」用語不清，恐造成民眾無法理解，然而，自公民投票法施行以來，便曾存在以「推動」重大政策為公投題目的題目，再者，「推動」與「現狀」兩個詞彙多次出現在我國各種法規中，以「推動」作為關鍵字至全國法規資料庫搜尋，出現30種法規、1127條法條，以「現狀」作為關鍵字至全國法規資料庫搜尋，出現56條法條，可見人民相當熟悉兩個詞彙。

、「」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法