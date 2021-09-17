張當選國民黨即分裂？ 張亞中：相信朱、江都不會出走

國民黨主席候選人張亞中今日接受廣播節目專訪，節目開始前接受媒體聯訪。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/17 10:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中最近聲勢看好，黨內傳出如果張當選，國民黨就會分裂，張亞中今日上午接受訪問時回應稱，他想要請問競爭對手朱立倫與江啟臣，如果他當選，朱、江兩人會分裂、會出走嗎？他相信朱與江都不會，如果連朱、江都不會，為何認為他當選國民黨就會分裂呢？

有關趙少康昨天說，民進黨希望國民黨這次選舉產生最弱、最極端的人選，張亞中則反嗆，雖然自己沒有很多所謂的金脈，但他在理念與基層是最強的，他還要請教朱立倫，朱參選2016年總統時，輸了300多萬票，得票率只有31.04%，請問還不夠弱嗎？

請繼續往下閱讀...

他還要問朱立倫，「你說我走極端，請問推動兩岸和平、結束敵對狀態，算是極端嗎？你說我極端，請問追打蔡英文的論文，算是極端嗎？我想成立3億元的基金揭發蔡英文貪腐、禍國殃民的行為，請問這叫極端嗎？我面對蔡政權，強而有力的回擊，絕不寬貸，請問這叫極端嗎？我捍衛孫中山思想、堅持中華文化，請問這叫極端？我希望朱立倫與我坐下來一起面對這些問題，我們看看誰是最弱的，誰的思想、論述才是國民黨應走的方向。」

至於黨內有所謂｢棄江保朱」說法，張亞中說，大家都是同志，應該少一點謀略，多一點理念，他希望這次選舉是理念路線之爭、國民黨的方向之爭，朱立倫、江啟臣也都很優秀，但他們都只有討論如何贏2022、2024大選，他則是主張如何讓國民黨確定理念與靈魂，自然也就會發生朱、江之間的棄保問題。

他強調，選舉遊戲規則是要公平競爭，過程中動員所謂棄保，這在黨內選舉是不應該的，大家要君子之爭，不應該以棄保方式處理。

此外，針對有民調顯示自己支持率30.6%，另外兩位競爭對手朱立倫、江啟臣分別為27.5%、江啟臣12.8%，張亞中在接受網路直播節目專訪時，被問這份民調有無隱含棄保？他說，同志之間如果搞棄保，非常殘忍，如果最後被運作成全部轉而支持朱立倫，這對江啟臣的傷害非常大，所謂棄保是不道德的，他強調，君子應該坦蕩蕩的競爭，不要搞棄保，如果選舉最後變成這樣，會讓人瞧不起。（10:35更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法