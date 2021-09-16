配合五倍券加碼 鄭文燦：桃園備1.7億推2方案

桃園市長鄭文燦表示，配合五倍券將推出2加碼方案，名額達26萬餘人，希望能提升買氣。（記者謝武雄攝）

2021/09/16 18:40

〔記者謝武雄／桃園報導〕振興五倍券10月上路；桃園市長鄭文燦今（16日）表示，市府配合推出2加碼方案，其中「桃園好市乘雙券」可以五倍券換取2倍面額「桃園好市乘雙券」；另「數位桃園plus1000」，則是消費滿5000元後自動加碼1000元，2活動都是採登記抽獎，共有26萬餘名額，預算1.7億元。

鄭文燦說，「桃園好市乘雙券」採登記抽獎方式，拿200、500、1000元五倍券可換400、1000、2000「桃園好市乘雙券」，其中200元五倍券名額10萬人、500元券名額10萬人、1000元名額3萬人，最特別的是拿5000元五倍券可換1萬2000元「桃園好市乘雙券」，但名額只有1000人，不限桃園人來抽籤，前提是必須來桃園消費。

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「數位桃園plus1000」則是與悠遊卡、一卡通及第一銀行合作，採市民卡抽獎方式，加碼名額各1萬人，總計3萬人，抽中民眾在桃園消費用完5000元，會自動加碼1000元，等於5000元五倍券變成6000元，所需費用為3000萬元。

鄭文燦說，這2個桃園加碼方案預算都已核定，可促使10 月振興計畫變非常多元，此外包括夜市、商圈、觀光工廠、休閒農場各商家，也都有加倍優惠計畫，希望透過中央、地方雙重加碼，搭配業者自行加碼，讓消費者可在10月恢復買氣。

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