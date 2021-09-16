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    大巨蛋契約未重談前不發使照 柯文哲：最後一關一定會守住

    台北市長柯文哲（右）說，大巨蛋契約未重談前不發使照，「使照是最後一關，我一定會守住」。左為副市長黃珊珊。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲（右）說，大巨蛋契約未重談前不發使照，「使照是最後一關，我一定會守住」。左為副市長黃珊珊。（記者廖振輝攝）

    2021/09/16 17:45

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今天到台北市議會進行施政報告，但厚達300多頁的書面報告，竟隻字未提大巨蛋，惹怒市議員李慶元，要求他明確說明大巨蛋進度。柯文哲重申，契約未重談前不發使照，「使照是最後一關，我一定會守住」，副市長黃珊珊補充，今年底前完成營運權利金及超額權利金議約。

    台北市備受爭議的重大建設「台北文化體育園區（遠雄大巨蛋）」預計今年底主體工程完工，但柯文哲施政報告卻只在簡報上簡單帶過一句，厚達300多頁的書面報告隻字未提，李慶元在議場上高分貝要求柯文哲明確說明相關期程及北市府態度。

    柯文哲說，自己態度未變，「不能問我考試何時及格，但要先讀書」，遠雄須依照標準程序，完工後再向北市府申請使照，而在契約未重談前不核發使照，承諾「使照是最後一關，我一定會守住」。

    權利金預計年底前完成談判

    李慶元追問，北市府與遠雄集團目前營運權利金談判進度？黃珊珊說，有委外請財務顧問公司協助8月23日已與遠雄初步協商，9月13日再開一次協調會，雙方就各自意見帶回研議，預計年底前完成談判。

    黃珊珊說，談判內容針對營運權利金及超額權利金，北市府主張營運權利金應以營業額訂出比例，超額分潤也應訂出百分比，但比例為何雙方有不同意見，仍在協商中，北市府將訂出能讓社會大眾接受的權利金百分比。李慶元要求，北市府務必堅守權利金立場，保障市民基本權益。

    李慶元也質疑，未來大型演唱會勢必成為大巨蛋的重要經營收入來源，但按法規，地下層不得舉辦演唱會，未來恐有爭議。黃珊珊說明，避難層正在台建中心審定中，若要舉辦演唱會，須符合相關逃生規定；大巨蛋籌備處副執行長陳世浩補充，建築技術規則第127條規範戲院、電影院、歌廳等，經營建署函覆，大巨蛋為體育場，因此不適用此規範。

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