108萬劑莫德納明抵台 林俊憲：破除政府沒盡力爭取疫苗的謠言

我國採購的64萬劑AZ武漢肺炎疫苗、108萬劑莫德納疫苗將於明（17日）下午與晚上分別送抵台灣桃園國際機場。（資料照）

2021/09/16 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕指揮中心指揮官陳時中今（16日）在記者會上表示，明天將有我國日前自行採購的64萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗、108萬劑的莫德納疫苗送抵台灣。對此，民進黨立委林俊憲表示，疫苗一批批穩定抵台，也破除政府沒有盡力爭取疫苗的謠言。

「疫苗到貨變數多，沒有敲鑼打鼓不代表沒有盡力爭取。」林俊憲在臉書表示，國內苦等已久的莫德納疫苗後續批次，今天終於傳出好消息，明天將會有政府自購的108萬劑莫德納疫苗和64萬劑AZ疫苗抵達台灣，並讓已經接種第一劑超過10週以上的長者儘速施打，「疫苗一批批穩定的抵達台灣，也破除政府沒有盡力爭取疫苗的謠言」。

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林俊憲說，請大家仔細回想，近來每當有疫苗即將抵達台灣，政府都是在前一兩天才會公開消息，原因就是國際上搶疫苗的情況仍然非常嚴重，在還沒有確定之前貿然公布，也可能引來其他國家爭奪，「例如第一批抵台的200萬劑BNT，就是由原本要全數送往土耳其的批次中先爭取送來台灣，檯面下的疫苗國際角力仍然非常激烈」。

林俊憲提到，國內某些人卻因為政府沒有大張旗鼓宣傳，就認定政府沒有盡全力爭取，但台灣掌握了多少疫苗本來就不應該透露讓其他國家知道，說得直接一點，疫苗也直接影響人民對政府的滿意度，政府有什麼理由不盡力？「消極處理疫苗問題、甚至擋疫苗這種說法，本身就是邏輯不通的假議題」。

林俊憲指出，隨著疫苗一批批穩定到貨，那些毫無根據的指控也不攻自破，大家不必理會，只要有疫苗輪到就去打，政府也會盡全力掌握到貨數量與劑次調配。他也諷刺，那些還想拿疫苗炒作聲量的人，應少點政治口水，多點心力放在團結防疫上。

資深媒體人周玉蔻也發文諷刺，「小英催來108萬劑莫德納疫苗了，老趙、老江、柯某等人滿臉豆花！」

台灣自購108萬劑莫德納疫苗明天抵台，總統府發言人張惇涵今透過臉書指出，這是政府洽購莫德納疫苗中，第一批由美國廠出貨，也是歷次供貨數量中，單一批次數量最多的一次；他也透露，就他了解，指揮中心可以說是天天寫信、週週視訊會議在催貨。

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