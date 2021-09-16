108萬劑莫德納明抵台 府：指揮中心天天寫信、週週視訊會議催貨

台灣自購108萬劑莫德納疫苗明天抵台，總統府發言人張惇涵今天透過臉書透露執政團隊的努力過程。（資料照）

2021/09/16 17:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣自購108萬劑莫德納疫苗明天抵台，總統府發言人張惇涵今天透過臉書透露，這是政府洽購莫德納疫苗中，第一批由美國廠出貨，也是歷次供貨數量中，單一批次數量最多的一次。

他說，國際疫苗供應狀況始終不穩定，因此疫苗的催貨一直以來都是行政防疫團隊與國安外交團隊共同努力。就他了解，指揮中心可以說是天天寫信、週週視訊會議在催貨。

請繼續往下閱讀...

張指出，指揮官陳時中跟醫護防疫人員在第一線，行政院長蘇貞昌帶領行政團隊統籌防疫、紓困、振興工作，總統蔡英文與國安外交團隊則以國安視野，緊盯疫苗供應調配，部署國安經濟的穩定措施。

他說，美國聯邦參議員達克沃絲等3人6月6日訪問台灣，宣布美國將援贈台灣疫苗。當天，蔡總統在機場跟3位參議員會晤時，除了當面表達對美國政府的感謝，也表達希望莫德納疫苗能從美國廠出貨供應，加上原本歐洲廠產能，能更確保疫苗供應穩定。

張惇涵透露，莫德納疫苗的國際供應，前一陣子出現緊張狀況，供貨時程、數量等相關訊息，可說一日 數變，在這過程中，「催貨、催貨、催貨，這是工作的日常，也是大家共同的目標。」

他說，蔡總統8月10日在總統府接見美國在台協會AIT新任處長孫曉雅時，也再次當面表達，希望莫德納疫苗能從美國廠直接出貨，讓供應能夠更為穩定。於此同時，總統也指示外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴、駐法代表吳志中，多管齊下、多方溝通，共同協助讓莫德納疫苗早一點抵台，尤其要讓長輩們第一劑和第二劑銜接更順利。

張惇涵說，這批疫苗抵達後，台灣今年洽購的莫德納疫苗累積到貨將達約258萬劑，到貨率42.6%；加上美國捐贈的250萬劑、捷克捐贈的3萬劑，莫德納疫苗累積總數達511萬劑。

他表示，國際疫苗供需狀況仍不穩定，每一批疫苗到貨的背後，都是不分政府民間，沒有時差、不分晝夜的努力，也有許多國際社會友人大力協助；在防疫道路上，不會有所謂的疫苗孤兒，台灣有民主夥伴互相協助，只要團結防疫，台灣不會孤單。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法