多項軍事採購由年度預算移特別預算 立委溫玉霞批：藐視立院

行政院院會今天通過國防部所提「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，將包含雄風二型及三型飛彈系統在內的8大項軍購，列為特別預算項目之內。圖為中科院進行雄三飛彈射擊。（圖：取自中科院網站）

2021/09/16 16:04

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院院會今天通過國防部所提「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，將包含雄昇飛彈系統在內的8大項軍購，列為特別預算項目之內，以有效提升國軍整體戰力。

國民黨立委溫玉霞對此表示，軍事投資應列出計畫、年限，經國會辦公室研究，至少有4項國造武器是跨年期軍事投資案，並且已經在執行中，原本應於111年的國防部年度預算中持續編列，但這4項竟未出現於111年年度國防預算中，這4項國造武器包含陸軍新型野戰防空系統、天弓三型飛彈、機動飛彈車、雄二雄三飛彈案及沱江級軍艦後續量產案。

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她認為，國防部逕自將相關項目從年度預算中移出改為放在特別預算，倘若「特別預算不過，則多項國造武器111年將斷糧」，或是「立法院對特別預算不得不照單全收」。溫玉霞批評，蔡政府這樣的作法彰顯出國防部將國防戰力與國防安全戰略視為兒戲！不僅不尊重行政院，也藐視立法院，更陷審查委員於不義。

根據行政院院會今天通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」指出，將籌獲各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，包含：岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統等8大項軍購，以有效提升國軍整體戰力。

這項特別條例明定提出特別預算上限為2400億元。相關軍事採購案將自條例公布日施行，至於施行期限到115年12月31日為止，也就是為期5年的海空軍力提升採購案。

國民黨立委溫玉霞今天指出，國防部逕自將相關項目從年度預算中移出改為放在特別預算，倘若「特別預算不過，則多項國造武器111年將斷糧」，或是「立法院對特別預算不得不照單全收」。蔡政府這樣的作法彰顯出國防部將國防戰力與國防安全戰略視為兒戲！不僅不尊重行政院，也藐視立法院，更陷審查委員於不義。（資料照）

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