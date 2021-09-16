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    立法院新會期 國民黨仍聚焦反萊豬

    立法院即將開議，國民黨下午在智庫召開立法實務研討會。圖為立院。（資料照）

    立法院即將開議，國民黨下午在智庫召開立法實務研討會。圖為立院。（資料照）

    2021/09/16 15:54

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院即將開議，國民黨下午在智庫召開立法實務研討會，立法院國民黨團也公布新會期共有27案優先法案，聚焦反萊豬、不在籍投票、跟蹤騷擾防制、囤房稅等議題，同時因應日前走私貓遭安樂死議題，提案修正動保法，檢討處置方式、提高違法走私罰則等。

    國民黨下午召開立法實務研討會，立法院國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲等多位立委與會，由前任書記長鄭麗文正式交接給陳玉珍，請假中的國民黨主席江啟臣也以立委身分出席。

    國民黨團這會期的優先法案共27案，聚焦跟蹤騷擾防制、不在籍投票、反萊豬、囤房稅、年金改革等議題，以及鼓勵企業捐助運動產業的「運動產業發展條例修正草案」、防肥貓酬庸的「國營事業管理法修正草案」、攸關中火、江啟臣提案的「減碳無煤家園推動法草案」等。

    呼應反萊豬公投將在年底投票，國民黨團也延續提出「食品安全衛生管理法修正草案」，要求兒福機構、各級學校、軍事機關與部隊、警消單位等單位所提供飲食，不得檢出乙型受體素（萊克多巴胺），且食品、原料、添加物、散裝品須標示乙型受體素（萊克多巴胺）使用狀況。

    針對日前海巡署查獲154隻走私貓全被安樂死的爭議，國民黨團也將提案修正「動物保護法修正草案」，檢討走私伴侶動物依現行相關規定必須執行人道安樂死的處置方式，同時為杜絕違法走私牟利行為及強制飼主以合法、安全途徑取得伴侶動物之飼養，應以符合比例原則提高相關罰則。

    因應大法官釋字第807號解釋，認定勞基法限制女性夜間工作違憲法第7條保障性別平等意旨，宣告該法條失效，國民黨團也擬提出勞基法第49條修正草案，明定雇主應維持原本的保護條款，並在女性懷孕或哺乳期間，不可強迫其夜間上班。

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