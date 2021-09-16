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    蘇揆：台鐵沒有安全就沒有一切

    行政院長蘇貞昌表示，台鐵沒有安全就沒有一切。（資料照）

    行政院長蘇貞昌表示，台鐵沒有安全就沒有一切。（資料照）

    2021/09/16 14:20

    〔記者李欣芳／台北報導〕台鐵今年4月發生太魯閣號撞車事故，行車安全引發外界關注，行政院長蘇貞昌今天主持院會，聽取交通部所提「台鐵改革，從安全開始」報告後表示，台鐵的改革的目標很簡單，就只有一句話，「要有票、要有座位、要準時到達」，就這麼簡單的幾個字，希望台鐵全體員工努力做到、回應社會的期待。台鐵非改革不可，改革第一就是「安全」，第二就是「安定」，改革的態度第一就是「決心」，第二就是「同理心」。

    蘇貞昌指出，台鐵一定要做到安全，沒有安全、沒有一切，請台鐵無論就本身的軌道安全、邊坡安全、工地安全、行車安全、運作安全等，都應該面面俱到、步步做到，不能有任何疏漏。台鐵的任何疏漏，所帶來巨大影響，國人絕不原諒，請台鐵一定要做到，政府一定集全國之力支持台鐵，也請交通部、鐵道局一定要督導、嚴管，請台鐵一定要有這個決心、也要有這個覺悟。

    政院院會今天也通過修正「鐵路法」，蘇貞昌表示，為強化鐵路安全監理、提升行車安全及促進國營鐵路永續經營，這次修法將交通部鐵道局之法定監理權責明確化，並增訂安全監理之檢查員機制，另明定鐵道局對鐵路事故具行政調查及處分權；此外，也鬆綁國營鐵路機構不動產資產開發及經營機制，對觀光服務路線，亦規定得收取含觀光服務之費用，以利其營運管理與財務改善。

    交通部表示，這次修法除使鐵道局法定監理權責明確化，並增訂安全監理之檢查機制，賦予鐵道局對鐵路機構事故事件之調查權。另外，鬆綁國營鐵路機構不動產資產開發，並就具有觀光服務之路線，得收取含觀光內涵之費用，對鐵路安全提升與鐵路經營之效益，可使台鐵財務正常化，進而走向永續經營。

    有關台鐵未來的轉型，蘇貞昌說，由於多少年來台鐵還是公務機關，隨著新的運作方式不同等，也有轉型的改革，這個轉型，社會也都要求，其他過去公務機關也有轉型等，作為臺鐵必須轉型的整體機制參考。員工請放心，權利不會有絲毫減少，但台鐵轉型卻有必要，如何轉型請好好斟酌、充分溝通，一定讓台鐵員工瞭解、安心、安定，但也讓台鐵員工知道國人期待如此，也不能猶疑。

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