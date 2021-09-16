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    民進黨倡議大新竹合併 江啟臣：非常看不起苗栗縣

    國民黨主席候選人江啟臣對於民進黨倡議大新竹合併，認為是非常看不起苗栗縣。（記者彭健禮攝）

    國民黨主席候選人江啟臣對於民進黨倡議大新竹合併，認為是非常看不起苗栗縣。（記者彭健禮攝）

    2021/09/16 13:19

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨主席候選人江啟臣今天前往苗栗縣議會，拜會黨籍議會黨團與苗栗市民代表。對於竹竹苗合併議題，江啟臣表示，竹竹苗合併或升格，茲事體大，涉及新竹縣、市與苗栗縣民權益，及區域均衡發展，應該要有詳細、綜合的評估，甚至要納入地方民眾的意見，但目前沒有看到政府有相關的評估、報告，甚至數據及民意的反映，只看到民進黨為了自己政治人物的出路，草率做出此因人設事的安排，這是對地方發展非常不公平的事情。

    江啟臣指出，當新竹市長林智堅剛拋出大新竹合併議題時，本來民進黨內也傳出有不同意見，但很快地好像總統蔡英文下令了，應該新竹縣、市合併，不管苗栗縣。他認為是非常看不起苗栗縣，而且把整個竹竹苗區域的發展，放在哪個位置？

    江啟臣說，從過去竹竹苗3縣市人口的往來互動，生活圈是在一起的，產業鏈也是相互連結，應該由下而上，由地方代表、議員，讓新竹縣、市及苗栗縣都可以有意見。尤其新竹縣長楊文科日前也邀集竹竹苗商討，苗栗縣長徐耀昌也提出意見，可見在目前尚處於凝聚共識階段，若民進黨在地方尚未取得共識前硬要修法，簡直就是先斬後奏。

    江啟臣說，他也相信民眾是不會支持的，特別是對苗栗縣民而言，更是不公平，批評民進黨不能把國家的資源或是人民的福祉，來當成自己政治人物出路的籌碼或計算。並強調，任何影響所有鄉親的權益，國民黨絕對與人民站在一起。

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