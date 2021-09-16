抖音成統戰管道？ 民進黨立委：對台灣年輕人有信心

民進黨團副幹事長蔡易餘表示，台灣人用簡體字和聽中國歌，充分證明台灣就是自由民主的國度，任何人接受不同國家的文化，或學習不同國家的語言文字。（資料照，記者塗建榮攝）

2021/09/16 13:08

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國社群APP抖音被質疑是統戰管道，中國發言人朱鳳蓮日前更指出，台灣年輕人喜歡聽中國歌曲、用簡體字等等成為台灣青年一種時尚，民進黨立委表示，因為台灣的自由民主可以接受不同國家文化，對台灣年輕人辨別資訊的能力有信心。

立法院民進黨團今天上午舉行線上記者會，媒體詢問對於國台辦的發言以及中國社群APP抖音是否成為統戰管道的看法。

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民進黨團副幹事長蔡易餘回應媒體時表示，台灣人用簡體字和聽中國歌，充分證明台灣就是自由民主的國度，任何人接受不同國家的文化，或學習不同國家的語言文字，都是因為我們的自由民主，反而中國最近才逼走自己的中國藝人，自己殘害自己的文化，結果卻說他們文化會比台灣優秀。

蔡易餘指出，台灣年輕人也戲稱簡體字是殘體字，我們的正體字才是真正文字的演變，所有大書法家都是用正體字，學會正體字也看得懂殘體字，中國人反而不見得看的懂正體，中國自己破壞文字意涵用殘體字，台灣和中國就是不同文不同種的兩個國家。

民進黨團幹事長劉世芳表示，台灣是文化多元多與國家，年輕人喜歡世界各國流行歌曲，台灣年輕人長久以來接受我國對於自由民主的教育，相信可以分辨什麼是統戰，什麼不是統戰。

民進黨立委王定宇今天接受媒體訪問也指出，台灣年輕人喜歡看韓劇就想變成韓國人嗎？用抖音就會想變成中國人嗎？何況抖音在全球被指控涉及間諜行為，台灣年輕人會使用各國資訊管道，對自己年輕人有充分信心，對於資訊攝取和辨別有堅強的韌性。

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