為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    基隆捷運》柯文哲稱「騙局」蓋不下去 林右昌駁：現是加強版方案

    台北市長柯文哲說，「基隆輕軌蓋不下去，從頭到尾都是騙局」，基隆市長林右昌今天親自反駁，指已升級基隆捷運，並整合雙北，交通部目前綜合規劃中。（圖為基隆市政府提供）

    台北市長柯文哲說，「基隆輕軌蓋不下去，從頭到尾都是騙局」，基隆市長林右昌今天親自反駁，指已升級基隆捷運，並整合雙北，交通部目前綜合規劃中。（圖為基隆市政府提供）

    2021/09/16 12:28

    〔記者俞肇福／基隆報導〕台北市長柯文哲在網路節目中提及和民進黨分手的原因是前瞻計畫，導火線是基隆輕軌。他認為「蓋不下去，從頭到尾都是騙局」。基隆市長林右昌今天（16日）指出，規劃中的基隆捷運是經由交通部及北北基取得共識的方案，不僅整合民生汐止線，也延伸到南港車站並增加兩處地下站體，相較於初期構想已大幅升級，不可同日而語。

    林右昌首先感謝台北市長柯文哲跟新北市長侯友宜，在先前交通部召開的會議中達成歷史性共識，現在規劃中的基隆捷運跟最開始的構想相比，已經大幅升級、不可同日而語，基隆捷運將會整合民生汐止線，也就是侯友宜一直提的汐東段。

    林右昌說，基隆捷運先前採取輕軌系統加上平面車站，在市長會議中也遵照柯文哲的意見，不僅路線延伸到南港車站，車站站體也提升為兩處地下車站，因此捷運必須要從新北市樟樹灣開始以地下化進入台北市，整個系統也從原本的輕運量提升為中運量，這已經是一個升級版的基隆捷運，不是最早時候規劃的一個Tram-Train或是輕軌的構想。

    林右昌解釋，在與新北市跟台北市整合之後，基隆捷運的運能及效益也已經大幅的提升，現在的方案其實是四方共識的方案，也是升級、加強版的方案，至於柯文哲所提到580億元的數字，他倒是從來都沒有聽說過，不過因為整個系統的升級還有服務範圍以及運量提升，總經費金額有部分且適當的增加也是理所當然，包括南港兩個地下化站體，增加的經費其實就相當多。

    林右昌指出，最早期的時候台北捷運1公里的建造的費用大概是25億元左右，但現在台北捷運興建的成本1公里大概是50億到60億元，但對於系統、服務範圍以及運量提升，都應該朝向最優化的方向來思考。目前全案正由交通部、鐵道局進行綜合規劃當中，市府也會尊重交通部的規劃。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    再追柯文哲社宅規劃 林穎孟怒嗆「數字魔術師」：5萬戶目標還在？
    2021/09/16 10:16

    再追柯文哲社宅規劃 林穎孟怒嗆「數字魔術師」：5萬戶目標還在？
    強調台北會繼續蓋社宅 柯文哲：不債留子孫才能實現居住正義
    2021/09/15 23:26

    強調台北會繼續蓋社宅 柯文哲：不債留子孫才能實現居住正義

    桃園指標重劃區漲幅高 民眾急卡位
    基隆捷運預算580億？ 林右昌：柯文哲應該是搞錯了
    2021/09/15 19:22

    基隆捷運預算580億？ 林右昌：柯文哲應該是搞錯了
    北市暫緩新建社宅 柯文哲︰再蓋下去憂債留子孫
    2021/09/14 21:05

    北市暫緩新建社宅 柯文哲︰再蓋下去憂債留子孫

    經典神級零食 睽違十年全新口味！
    松山戶所確診案與基隆和好？ 柯P：高素質國民比政府SOP可靠
    2021/07/20 17:58

    松山戶所確診案與基隆和好？ 柯P：高素質國民比政府SOP可靠
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播