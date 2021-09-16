基隆捷運》柯文哲稱「騙局」蓋不下去 林右昌駁：現是加強版方案

台北市長柯文哲說，「基隆輕軌蓋不下去，從頭到尾都是騙局」，基隆市長林右昌今天親自反駁，指已升級基隆捷運，並整合雙北，交通部目前綜合規劃中。（圖為基隆市政府提供）

2021/09/16 12:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕台北市長柯文哲在網路節目中提及和民進黨分手的原因是前瞻計畫，導火線是基隆輕軌。他認為「蓋不下去，從頭到尾都是騙局」。基隆市長林右昌今天（16日）指出，規劃中的基隆捷運是經由交通部及北北基取得共識的方案，不僅整合民生汐止線，也延伸到南港車站並增加兩處地下站體，相較於初期構想已大幅升級，不可同日而語。

林右昌首先感謝台北市長柯文哲跟新北市長侯友宜，在先前交通部召開的會議中達成歷史性共識，現在規劃中的基隆捷運跟最開始的構想相比，已經大幅升級、不可同日而語，基隆捷運將會整合民生汐止線，也就是侯友宜一直提的汐東段。

請繼續往下閱讀...

林右昌說，基隆捷運先前採取輕軌系統加上平面車站，在市長會議中也遵照柯文哲的意見，不僅路線延伸到南港車站，車站站體也提升為兩處地下車站，因此捷運必須要從新北市樟樹灣開始以地下化進入台北市，整個系統也從原本的輕運量提升為中運量，這已經是一個升級版的基隆捷運，不是最早時候規劃的一個Tram-Train或是輕軌的構想。

林右昌解釋，在與新北市跟台北市整合之後，基隆捷運的運能及效益也已經大幅的提升，現在的方案其實是四方共識的方案，也是升級、加強版的方案，至於柯文哲所提到580億元的數字，他倒是從來都沒有聽說過，不過因為整個系統的升級還有服務範圍以及運量提升，總經費金額有部分且適當的增加也是理所當然，包括南港兩個地下化站體，增加的經費其實就相當多。

林右昌指出，最早期的時候台北捷運1公里的建造的費用大概是25億元左右，但現在台北捷運興建的成本1公里大概是50億到60億元，但對於系統、服務範圍以及運量提升，都應該朝向最優化的方向來思考。目前全案正由交通部、鐵道局進行綜合規劃當中，市府也會尊重交通部的規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法