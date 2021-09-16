竹竹併升格第7都 綠黨民調：新竹縣市逾5成民眾支持

綠黨公佈民調結果，顯示新竹縣與新竹市民有超過5成以上的民眾，不分藍綠、族群都支持竹竹合併升格，新竹市大小綠市議員共同召開記者會，向新竹縣長楊文科喊話對此民調的看法？並質問楊文科「到底支不支持竹竹合併升格第七都」？ （記者洪美秀攝）

2021/09/16 12:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅倡議「竹竹合併」後，引發政壇討論，綠黨也趁機公佈民調結果，並顯示新竹縣與新竹市民有超過5成以上的民眾，不分藍綠、族群都支持竹竹合併升格，新竹市綠黨市議員劉崇顯今天也與市議會民進黨團共同召開記者會，並向新竹縣長楊文科喊話對此民調的看法？並質問楊文科「到底支不支持竹竹合併升格第七都」？

劉崇顯說，這是他與新竹縣議員余筱菁和竹北市民代表陳冠宇聯合委託山水民調公司電訪1614位縣、市民眾意見，發現不僅有7成以上（74.3%）新竹民眾知悉縣市合併升格的議題，更有56.5%民眾明確表態支持合併升格，僅24.8%的民眾反對。

請繼續往下閱讀...

他說，大新竹合併升格對於民眾以及竹科人來說，應該已是長久潛伏人心的集體需要。尤其是民眾對此議題的知悉度超過7成，且顯示愈是高學歷的新竹人、愈是關心此議題，且閩南與客家族群之間支持度也未存明顯差異，有60.2%的閩南人支持新竹應合併升格（24.0%不支持），同樣也有54.1%客家人支持新竹合併升格（23.7%不支持）。

劉崇顯指出，大新竹合併的議題包括竹科人也都關心，也針對縣市的統籌分配款及共同生活圈的交通、環境等議題有共識，但也看到民調結果新竹縣市民對升格是否納入苗栗縣，幾乎是一面倒的反對，有高達71.6%的新竹縣市民眾不同意，僅有20.35%的新竹人願意和苗栗縣併再一起。

新竹市議會民進黨團的6席議員也都出席並公開向新竹縣長楊文科喊話，「如何看待這份民調的結果？」、「到底支持還是不支持竹竹合併升格第七都？」，期許楊文科縣長能針對民調結果再次表態，共同推動竹竹合併升格第七都。

綠黨新竹市議員劉崇顯公佈民調結果，顯示新竹縣與新竹市民有超過5成以上的民眾，不分藍綠、族群都支持竹竹合併升格。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法