台海軍情》1次買足400枚岸置魚叉飛彈 軍事專家：比分兩批買便宜

軍事專家梅復興表示，一次買齊岸置魚叉飛彈100套系統與400枚飛彈，其實就單價而言，遠比分兩批買要便宜甚多。（圖：取自Boeing Defense推特）

2021/09/16 11:11

〔記者羅添斌／台北報導〕美國售台100套岸置型魚叉飛彈系統，包括400枚從地面發射的RGM-84L-4魚叉Block II飛彈，軍方也採一次編足預算方式採購，與先前規劃分兩階段採購的方式不同，長期觀察台海情勢與美台軍購的軍事專家梅復興對此指出，一次買齊100套系統與400枚飛彈，其實就單價而言，遠比分兩批買要便宜甚多。

美國國防安全合作局（DSCA）是在去年10月發佈資訊指出，美方同意出售給台灣100套岸置型魚叉飛彈系統，包括400枚從地面發射的RGM-84L-4魚叉Block II飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉Block II演習飛彈、411個飛彈聯裝箱、100輛岸置型魚叉飛彈系統運輸載具、25台雷達卡車，和相關零件備品及後勤資源，軍售總價約23.7億美元（以去年10月匯率計算，約為新台幣677億）。

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軍方先前傳出是要以兩階段方式採購，第一階段為32套系統，第二階段的64套系統則是要視國防預算獲得的程度再行編列籌獲，但國防部最新送交立院的明年度預算中，則是改為一次編足866億134萬9千元（除軍購內容外，再加上國內陣地興建及相關設施等所需經費）。

軍事專家梅復興在臉書專頁發表專文指出，他向美方官員查證，預算修訂後的發價書總額23.6億美元，其實還略低於去年10月26日通告國會的23.7億美元，故並未因軍售金額突破原通告上限而需重新通知國會。

梅復興進一步表示，事實上，一次買齊100套系統與400枚飛彈，其實就單價而言，遠比分兩批買要便宜甚多。根據媒體報導，今年6月中簽訂第一批採購32套系統與配套飛彈的金額約合13.7億美元（390億7560萬元台幣）。而這次修訂發價書後的總金額共為23.6億美元，那就表示這批68套系統與超過200枚飛彈只要9.9億美元，僅大致相當於第一批單位價的三分之一！

他透露，我軍方對於機動岸防飛彈系統的需求並無異議，甚至還曾先後提出過陸射型LRASM（AGM-158C）長程反艦飛彈及NSM（RGM-184A）做為替代方案討價還價。但前者因與我作戰構想準則不符、後者因涉及歐洲第三國技術輸出問題，最後軍方還是接受了魚叉飛彈系統。

美方對台出售100套岸置型魚叉飛彈系統及相關設備。圖為美軍巡洋艦「安提坦號」發射艦載型魚叉飛彈。（圖擷取自美軍太平洋艦隊官網）

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