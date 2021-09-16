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    行政院振興券網站亮相 議員抨擊中市府遲拿不出加碼計劃

    行政院公佈領取振興五倍券網站的時間（資料照）

    行政院公佈領取振興五倍券網站的時間（資料照）

    2021/09/16 10:46

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院振興五倍券網站昨天亮相；多位民進黨市議員今天表示，市長盧秀燕在市議會公開表示，追加預算中有關配合振興券的加值計劃的細項會在行政院公佈後公佈，但是行政院昨天都公佈了，台中市何時公佈？市長盧秀燕是否應遵守諾言，馬上公佈呢？

    台中市政府表示，行政院日前公布「振興五倍券」方案，並宣布五倍券準備上路，昨（15）日再公布各部會加碼券內容，市長盧秀燕也曾表示，會視中央方案出爐後，搭配發放振興券的相關時程，運用購物節當作平台，與中央一起「把餅做大」，共同激勵與振興經濟，市府也將評估各縣市振興措施，盡速公布優惠方案。

    市議員議員陳淑華表示，市府觀望了那麼久，到現在遲不公布是拿不出辦法還是在拼拼湊湊嗎？

    市議員周永鴻批評，盧秀燕執政不做實事，只著重煙火式行銷。從他9月初質詢時質疑市府沒有振興券配套計畫至今將近一個月，台中市仍公布不出詳細計畫，這就是盧市府沒做好準備的證明。

    市議員黃守達表示，上個禮拜四盧秀燕市長在市議會公開表示預計本週方案會釋出，但本週都快要結束了，中秋節也快到了，中央振興券方案網站昨天都上線，台中市的振興加值方案至今音信杳然，承諾何在？

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