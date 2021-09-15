915國際民主日 謝長廷：所謂干涉內政都是壓迫者的藉口！

謝長廷今天出席在駐日代表處台灣文化中心舉辦的「國家人權博物館特別展」。（圖翻攝自謝長廷臉書）

2021/09/15 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕9月15日是聯合國訂定的「國際民主日」，我國駐日代表謝長廷今天出席舉辦在駐日代表處台灣文化中心的「國家人權博物館特別展」，活動後有感而發表示，「人權和自由不是天上掉下來，獨裁專制不會自動消失......台灣已經是民主國家，我們也是有責任去關心其他地區的人權！」

這次在台灣文化中心舉辦的「國家人權博物館特別展」，邀請許多美麗島事件時期在日本的「台灣政治犯救援會」的成員，來憶述當年以血汗爭取民主的過程。對於這段歷史，謝長廷表示，以他的角度來看這不是歷史，而是親自經驗的事實，「人權和自由不是天上掉下來，獨裁專制不會自動消失，要經過艱辛奮鬥，才能獲得，付出生命自由的代價，有時也是必要。」

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謝長廷直言，「人權是國際性的，世界連結才能成功。所謂干涉內政，勾結外國云云，都是壓迫者孤立人權運動的藉口。統治者常透過暴力、內奸、醜聞等安排，分化、弱化民主陣營，人權運動意志要堅定，品行要端正，才不會掉落陷阱。」他也對國內喊話，「台灣已經是民主國家，我們也是有責任去關心其他地區的人權，例如香港等。」

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