為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    915國際民主日 謝長廷：所謂干涉內政都是壓迫者的藉口！

    謝長廷今天出席在駐日代表處台灣文化中心舉辦的「國家人權博物館特別展」。（圖翻攝自謝長廷臉書）

    謝長廷今天出席在駐日代表處台灣文化中心舉辦的「國家人權博物館特別展」。（圖翻攝自謝長廷臉書）

    2021/09/15 18:48

    〔即時新聞／綜合報導〕9月15日是聯合國訂定的「國際民主日」，我國駐日代表謝長廷今天出席舉辦在駐日代表處台灣文化中心的「國家人權博物館特別展」，活動後有感而發表示，「人權和自由不是天上掉下來，獨裁專制不會自動消失......台灣已經是民主國家，我們也是有責任去關心其他地區的人權！」

    這次在台灣文化中心舉辦的「國家人權博物館特別展」，邀請許多美麗島事件時期在日本的「台灣政治犯救援會」的成員，來憶述當年以血汗爭取民主的過程。對於這段歷史，謝長廷表示，以他的角度來看這不是歷史，而是親自經驗的事實，「人權和自由不是天上掉下來，獨裁專制不會自動消失，要經過艱辛奮鬥，才能獲得，付出生命自由的代價，有時也是必要。」

    謝長廷直言，「人權是國際性的，世界連結才能成功。所謂干涉內政，勾結外國云云，都是壓迫者孤立人權運動的藉口。統治者常透過暴力、內奸、醜聞等安排，分化、弱化民主陣營，人權運動意志要堅定，品行要端正，才不會掉落陷阱。」他也對國內喊話，「台灣已經是民主國家，我們也是有責任去關心其他地區的人權，例如香港等。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    曝日本第4度贈台疫苗內幕！謝長廷：費用都是日本出
    2021/09/03 18:34

    曝日本第4度贈台疫苗內幕！謝長廷：費用都是日本出
    幫日本說話遭藍營告發 謝長廷：講真話才能避免跟中國站同一邊
    2021/09/01 23:57

    幫日本說話遭藍營告發 謝長廷：講真話才能避免跟中國站同一邊

    睽違十年新口味 沒吃過別說你吃過這款零食
    再槓中國 立陶宛總統：捍衛民主不退讓
    2021/08/17 05:30

    再槓中國 立陶宛總統：捍衛民主不退讓
    聲援反送中及新疆... 立陶宛副外長細數對中國觀感惡化關鍵
    2021/08/11 08:56

    聲援反送中及新疆... 立陶宛副外長細數對中國觀感惡化關鍵

    落實公共建設築巢引鳳 引流高階科技人才落腳高雄
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播