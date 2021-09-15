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    中央官員逾千人打2劑莫德納？ 指揮中心打臉國民黨：其中809人打AZ

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，1740位中央政府重要官員已有1054人完成兩劑疫苗接種，其中809人打AZ、245人打莫德納疫苗。（中央流行疫情指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，1740位中央政府重要官員已有1054人完成兩劑疫苗接種，其中809人打AZ、245人打莫德納疫苗。（中央流行疫情指揮中心提供）

    2021/09/15 16:34

    相關新聞連結：
    逾200萬長者還沒打莫德納第二劑 國民黨團要政府快催貨

    〔記者林惠琴／台北報導〕國民黨又搞錯了！立法院國民黨團書記長陳玉珍今天抨擊，相對於許多長者等不到第二劑莫德納疫苗，中央政府重要官員有1740位已經打了第一劑莫德納疫苗，並且超過6成、1054人已經打了第二劑；對此，中央流行疫情指揮中心澄清，1740位有1054人打完兩劑沒錯，但不是都打莫德納，其中809人打AZ、245人打莫德納疫苗。

    立法院國民黨團今天在立院召開「全民打嘸疫苗，中央高官給交代」記者會，陳玉珍指出，台灣好幾百萬的65歲以上長者，都遲遲等不到第二劑莫德納疫苗，但已造冊「維持防疫體系運作中央政府重要官員」共有1740人施打了第一劑莫德納疫苗，其中有1054人已施打第二劑莫德納，比例超過6成。

    對此，指揮中心發言人莊人祥表示，1740位中央政府重要官員已有1054人完成兩劑疫苗接種，其中809人打AZ、245人打莫德納疫苗。

    根據指揮中心8月底公布的統計，第2類對象共計造冊21.6萬人，已有20.3萬人至少接種一劑疫苗，以第一線警消海巡人員8萬人最多，其次執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作者3.3萬人，再來是地方第一線防疫人員3.1萬人。

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