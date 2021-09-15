逾200萬長者還沒打莫德納第二劑 國民黨團要政府快催貨

國民黨團今召開「全民打嘸疫苗 中央高官給交代」記者會，書記長陳玉珍（中）主持、立委林奕華（左）、葉毓蘭（右）出席。（記者吳書緯攝）

2021/09/15 11:25

〔記者吳書緯／台北報導〕莫德納疫苗因為供貨問題，許多人打完第一劑後，苦等不到第二劑；立法院國民黨團書記長陳玉珍今抨擊，有1740位中央政府重要官員已經打了第一劑莫德納疫苗，超過6成的1054人已經打了第二劑莫德納，然而200多萬名長者已需要接種第二劑卻還等不到莫德納疫苗，立院本週五開議時，黨團將提出議案，要政府公私協力向美方催貨。

立法院國民黨團今在立院召開「全民打嘸疫苗，中央高官給交代」記者會；陳玉珍指出，我國疫苗施打亂無章法，許多民眾打完莫德納疫苗第一劑後，遲遲等不到第二劑疫苗，世界衛生組織指出施打兩劑疫苗最好的間隔時間應該是6週，但是我國政府因為採購疫苗不力，所以已經延到10到12週。

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然而，陳玉珍說，台灣好幾百萬的65歲以上長者，都遲遲等不到第二劑莫德納疫苗，然而已造冊「維持防疫體系運作中央政府重要官員」共有1740人施打了第一劑莫德納疫苗，其中有1054人已施打第二劑莫德納，比例超過6成。

陳玉珍批評，外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄近期到美國只討論正名，卻沒有催疫苗到貨，國民黨團將在週五立院開議時，提出議案要求政府結合民間力量，共同發揮影響力向美國政府和莫德納公司催貨，讓莫德納疫苗早日到貨；疫情繼續封鎖下去，對經濟影響太大，最好的方法就是提高疫苗覆蓋率。

國民黨立委林奕華指出，行政院長蘇貞昌7月17日公開說政府自購和民間捐贈疫苗陸續會到貨，足夠國人施打，所以阻止民間企業捐贈疫苗，然而莫德納疫苗的到貨量不到四分之一，然到民進黨政府不用檢討？

林奕華說，中央政府官員只要4週就能接種好莫德納第二劑，然而一般民眾越來越多人等不到第二劑，現在政府還要求台大醫院做莫德納混打高端實驗，根本是在幫滯銷的高端疫苗找機會，批「高官打好兩劑國際認證疫苗，百姓被迫打一劑滯銷的國產疫苗」。

國民黨立委葉毓蘭表示，鴻海創辦人郭台銘親自出馬催貨後，BNT疫苗每週都可以到貨，結果台美關係號稱史上最佳，為何莫德納催貨都催不到，吳釗燮、顧立雄才剛去過美國華府，有無跟美國人催貨？而韓國人催貨都成功了。

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國民黨團指出，已打第一劑疫苗卻還未打第二劑的民眾超過300萬人。（國民黨團提供）

國民黨團將在週五立法院會提出議案，要求政府盡速催貨莫德納疫苗。（國民黨團提供）

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