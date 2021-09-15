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    江啟臣：本不該有候選人被送考紀會

    江啟臣今天現身台北市議會國民黨團時受訪表示，本來就不應該有任何一個候選人被送考紀會。（記者郭安家攝）

    江啟臣今天現身台北市議會國民黨團時受訪表示，本來就不應該有任何一個候選人被送考紀會。（記者郭安家攝）

    2021/09/15 14:34

    〔記者郭安家／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中涉嫌攻擊另一位候選人朱立倫，被選監委員會移請考紀會，引發爭議，今天選監委員會通過國民黨主席江啟臣陣營提案，撤銷上次會議的決議。對此，江啟臣今天現身台北市議會國民黨團時受訪表示，本來就不應該有任何一個候選人被送考紀會。

    江啟臣表示，選監會議決定撤回週一的會議記錄，意即不送考紀會，本來就不應該有任何一個候選人被送考紀會，所以在此謝謝選監委員、選監會議，可以順應大家意見，讓選戰回歸選舉主軸。

    媒體追問是否認為黨內因此烏煙瘴氣？江啟臣回應，就是因為大家不想看到選舉過程對黨造成傷害，讓支持者失望 ，所以才會第一時間要求選監會趕快重新開會，撤回當初決定；而政見會則會趕快舉辦，讓每一個候選人公開陳述自己對未來黨務改革、國民黨路線及願景，這是黨員比較想看到的。

    江啟臣今天到議會國民黨團，巧的是，台北市副市長黃珊珊也到黨團報告防疫預算，媒體追問江啟臣會不會跟黃珊珊聊「藍白合」？江回答：「想太多了！」今天是來跟議會黨團的同仁打招呼，祝他們中秋佳節愉快，也謝謝他們這段時間的配合。媒體追問會不會同意國民黨支持柯市府的預算，江僅說：「尊重黨團。」

    江啟臣今天現身台北市議會國民黨團。（記者郭安家攝）

    江啟臣今天現身台北市議會國民黨團。（記者郭安家攝）

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