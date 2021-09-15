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    疫情期間婦幼障礙者受暴率增 陳菊籲政府重視

    國家人權會主委陳菊。（記者謝君臨攝）

    國家人權會主委陳菊。（記者謝君臨攝）

    2021/09/15 12:55

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對疫情期間身心障礙者所遇到的問題，國家人權會主委陳菊表示，居家服務因防疫而暫停，但配套措施不足，對障礙者及其家人造成很大壓力。此外，根據衛福部統計，去年疫情期間的家暴通報件數，相較於2019年增加逾1.3萬件，成長一成，其中又以女性障礙者、兒童障礙者為受暴的高危險群。對此，陳菊籲請行政院督促相關機關，務必重視、回應障礙者訴求。

    人權會今日舉行記者會，公布該會針對身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告的獨立評估意見。陳菊致詞時表示，疫情期間，陸續發生身心障礙機構內部感染的案例，也因為防疫而中斷社區型和居家型的照顧服務，對障礙者及其家人造成劇烈衝擊，對於障礙者面臨的多重弱勢處境，行政院應有明確回應。

    評估意見提及，根據衛福部保護服務司統計，去年疫情期間的家暴通報件數，相較於2019年增加1萬3674件，成長一成，其中婚姻、離婚或同居關係暴力案件增加6.3%，兒童保護案件更是增加25%之多，而通報被害人數增加10%，身心障礙被害人數卻增加了11%。

    評估意見指出，《COVID-19與身心障礙者權利的指導方針》強調，在疫情下，身心障礙者遭受暴力行為的風險高，尤其是在隔離情況下，女性障礙者受暴的比例更高，嚴重程度也高於男性障礙者；但障礙者在尋求免於遭受暴力侵害的求助專線及保護服務方面，持續面臨著歧視與障礙。

    人權會基於女性障礙者、兒童障礙者為受暴的高危險群，因而相當擔憂在今年疫情升溫加劇之下，其遭受暴力行為的風險更高，處境更為險峻，因此呼籲政府參考該指導方針積極採取行動，以減輕疫情對女性障礙者、兒童障礙者等脆弱群體造成的傷害，確保其受到充分的服務與保護。

    除了政府在疫情期間因應障礙者需求的現狀問題，負責本案的人權委員王幼玲、王榮璋也將報告濃縮成15個重要議題，包括：合理調整、需求評估、歧視申訴、影響評估、性別暴力、監所人權、司法近用、融合教育、機構轉型、輔具政策、手語推廣、就醫無障礙、校園無障礙、定額進用、合理退休等。

    王幼玲表示，對於身心障礙者的比例，國際占15%，台灣則占5%，這不是因為障礙者在台灣的人數特別少，而是我們對於身心障礙者的定義並未符合人權標準，還是習慣用身體結構障礙來看障礙者。王說，CRPD的重要原則「合理調整」，應落實在校園、職場，以及障礙者處境更困難的監所。

    王榮璋則強調，合理退休制度是辦理各場次座談與焦點團體中，身心障礙者不分障礙類別所共同關注的議題。然而，主管機關的回應還是停留在勞保財務困難、可自願加入國民年金保險等理由，忽略超過23萬的身心障礙勞工，仍無法如同身心障礙公務人員享有平等的退休權益，令人遺憾。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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