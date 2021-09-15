吳釗燮投書英媒：聯合國不該再把台灣排除在外

吳釗燮（見圖）14日投書英國《每日電訊報》（The Telegraph），呼籲「聯合國是時候停止將台灣排除在外了」。（外交部提供）

2021/09/15 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國《每日電訊報》（The Telegraph）14日刊出吳釗燮投書：「聯合國是時候停止將台灣排除在外了」，吳釗燮文中道出中國對台灣的荒謬施壓，英媒這篇文章文末註明「吳釗燮是台灣的外交部長」。

吳釗燮表示，全球受到武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）變種病毒疫情肆虐，全球期待聯合國機構解決問題，而台灣已被廣泛公認為防疫典範，台灣迅速掌握疫情，也準備與更多盟友與夥伴合作，應對疫情挑戰，「現在是歡迎台灣的時候了，台灣是一個隨時準備伸出援助之手的寶貴夥伴」。

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吳釗燮指出，台灣有效應對疫情，快速滿足全球供應鏈需求，對全球夥伴國家實質性援助，都說明了台灣在聯合國系統能發揮建設性作用，但在中國壓力下，台灣被排除在整個聯合國之外，中方用1971年聯合國大會第2758號決議做為依據，但這份決議相當明確，只說明了中國在聯合國的代表權問題，並沒有提到中國對台灣擁有主權，也無授權中國在聯合國能代表台灣。

吳釗燮強調，事實是，中國從沒有統治過台灣，台灣只透過人民選出的政府作為國際代表，中國卻錯誤地將聯合國決議文與「一中原則」畫上等號，將政治觀點強將於聯合國，荒謬的事情還不止於此，中國甚至阻礙台灣公民參與，持有台灣護照不得進入聯合國場所，台灣媒體也無法參與報導聯合國活動，此舉違背了聯合國對於人權與自由的原則。

吳釗燮提到，「拒絕有能力做出貢獻的合作夥伴」是世界的損失，台灣是一股向善的力量，「現在是讓台灣回到聯合國桌上，讓我們幫忙的時候了」。

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