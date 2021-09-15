為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    吳釗燮投書英媒：聯合國不該再把台灣排除在外

    吳釗燮（見圖）14日投書英國《每日電訊報》（The Telegraph），呼籲「聯合國是時候停止將台灣排除在外了」。（外交部提供）

    吳釗燮（見圖）14日投書英國《每日電訊報》（The Telegraph），呼籲「聯合國是時候停止將台灣排除在外了」。（外交部提供）

    2021/09/15 00:25

    〔即時新聞／綜合報導〕英國《每日電訊報》（The Telegraph）14日刊出吳釗燮投書：「聯合國是時候停止將台灣排除在外了」，吳釗燮文中道出中國對台灣的荒謬施壓，英媒這篇文章文末註明「吳釗燮是台灣的外交部長」。

    吳釗燮表示，全球受到武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）變種病毒疫情肆虐，全球期待聯合國機構解決問題，而台灣已被廣泛公認為防疫典範，台灣迅速掌握疫情，也準備與更多盟友與夥伴合作，應對疫情挑戰，「現在是歡迎台灣的時候了，台灣是一個隨時準備伸出援助之手的寶貴夥伴」。

    吳釗燮指出，台灣有效應對疫情，快速滿足全球供應鏈需求，對全球夥伴國家實質性援助，都說明了台灣在聯合國系統能發揮建設性作用，但在中國壓力下，台灣被排除在整個聯合國之外，中方用1971年聯合國大會第2758號決議做為依據，但這份決議相當明確，只說明了中國在聯合國的代表權問題，並沒有提到中國對台灣擁有主權，也無授權中國在聯合國能代表台灣。

    吳釗燮強調，事實是，中國從沒有統治過台灣，台灣只透過人民選出的政府作為國際代表，中國卻錯誤地將聯合國決議文與「一中原則」畫上等號，將政治觀點強將於聯合國，荒謬的事情還不止於此，中國甚至阻礙台灣公民參與，持有台灣護照不得進入聯合國場所，台灣媒體也無法參與報導聯合國活動，此舉違背了聯合國對於人權與自由的原則。

    吳釗燮提到，「拒絕有能力做出貢獻的合作夥伴」是世界的損失，台灣是一股向善的力量，「現在是讓台灣回到聯合國桌上，讓我們幫忙的時候了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美高中申請參加UN活動 網站文章提到「台灣」也被要求修改
    2021/09/12 09:20

    美高中申請參加UN活動 網站文章提到「台灣」也被要求修改
    吳釗燮投書國際媒體向各國喊話 「是時候讓台灣和聯合國合作了」
    2021/08/30 05:30

    吳釗燮投書國際媒體向各國喊話 「是時候讓台灣和聯合國合作了」

    軌道交通保值關鍵 自住投資第一首選
    接受CNN專訪！吳釗燮：中國想攻台 就必須付出代價
    2021/06/24 16:49

    接受CNN專訪！吳釗燮：中國想攻台 就必須付出代價
    中媒提「台灣外長吳釗燮」 趙立堅當場氣炸
    2021/05/28 05:59

    中媒提「台灣外長吳釗燮」 趙立堅當場氣炸

    股市賣超滿手現金 豪宅交易正旺
    美議員：中國扭曲聯大決議 台灣遭國際排除
    2021/04/21 05:30

    美議員：中國扭曲聯大決議 台灣遭國際排除
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播