北市暫緩新建社宅 議員痛批：柯市長原來一直在騙

台北市議員林穎孟。（圖片擷取自林穎孟臉書）

2021/09/14 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天（14日）出席居住正義2.0座談會時表示，台北蓋完1.8萬戶社宅後要暫緩，再蓋下去會債留子孫。對此，台北市議員林穎孟痛批，「原來一直都在騙，真的令人非常失望。」

林穎孟晚間在臉書貼文表示，今年4月時，柯市長施政報告第P162頁，都還明文寫著：「後續仍朝新建五萬戶為目標。」可是不到半年後，當初說好的「五萬戶目標」、「社宅要永續興建、不因為市長換人就停止」，全部都被柯文哲自己推翻。

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林穎孟說，自2019年擔任議員來，她就多次拿出其他國家案例給柯市長參考，一個城市社宅約佔住宅比例為5%，台北市的5%就是5萬戶。柯市長當時也表示認同，5萬戶會繼續蓋下去，「我每年提出數據提醒市長，按台北市興建社宅速度，可能要蓋22年，市長也在去年報告中承認，要蓋這麼久，但會繼續蓋，讓下任市長也要蓋下去。」

林穎孟痛批，「今天的柯市長，是想告訴所有一開始對柯醫師社宅政策抱著滿心期待的年輕朋友，過去柯市長的承諾，都是詐騙？詐騙速度已經快到半年不到，就毀棄承諾的程度？」

林穎孟說，台北市社宅數雖然已經是全台之冠，但台北市是大城市，住宅戶基數多，以5%的五萬戶為目標，當然至今進度也必須是全台數量之冠，這只是基本的。問題是，柯市長連自己的政策目標都可以推翻，過去的柯文哲打臉今日的柯文哲，不斷違背承諾，摧毀支持社宅年輕朋友對市長的信任。

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