民眾黨搶攻彰化縣長？接縣黨部主委 張雪如：「準備好」等待發生

彰化縣議員張雪如加入民眾黨，也接下縣黨部主委一職，下一步要參選縣議員還是縣長，張雪如沒有鬆口，強調「等待黨中央指示」。（張雪如提供）

2021/09/14 19:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民眾黨搶進彰化縣政治版圖，第一步就是要提名縣長？民眾黨彰化縣黨部主委張雪如表示，「準備好，等待發生」；至於外界點名由張雪如「親征」？她強調，等待中央指示，一切都會有最好的安排！

被視為親藍派的張雪如是5連霸的資深縣議員，在民眾黨中央大力勸進下，毅然加入民眾黨，也扛起縣黨部主委一職，首場硬仗就是明年的大選；張雪如強調，目前全彰化已有10多人，都表達願意加入民眾黨參選，她相信接下來還有更多的有志之士來加入行列。

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張雪如說，民眾黨先前在彰化縣都沒有設立黨部，也沒有任何一位民意代表，但卻拿下可觀的政黨票，在不少地區都可支持1、2席縣議員的當選空間，所以，她會把有志之士的資料進行審核後，就送交黨中央評選委員會來開會決定。

由於張雪如在加入民眾黨之後，也就是彰化縣第一位民眾黨的民意代表，張雪如的下一步也讓人關心，不少民眾認為，身為縣黨部主委就應該是選舉的火車頭，也就是直接上陣選縣長才對。

張雪如表示，許多人都很關心她到底會不會選縣長，她只能說「等待黨中央指示」，不管提名任何人，她都會全力輔選，就是「準備好，等待發生」；至於會不會是提名她自己，她認為，人生許多的經歷都是老天的安排，相信一切都會有最好的安排。

目前國民黨籍的彰化縣長王惠美將爭取連任；在民進黨部分，前彰化市長邱建富、前縣長魏明谷都已表態爭取提名；張雪如表示，她從政以來，跟藍綠陣營的關係都很好，她跟王惠美有交情，她跟邱建富也曾是同屆縣議員，有回她受傷了，第一個跑來探望的就是邱建富；因此，她在當了民眾黨主委後的下一步到底要不要連任縣議員，還是要選縣長，張雪如沒有鬆口，只說「等待黨中央的指示」。

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