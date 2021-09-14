苗栗縣明年度總預算編列完成增4.49億 仍負債371億

苗栗縣明年度總預算編列完成，增加4.49億元，圖為苗栗縣政府辦公大樓外觀。（記者張勳騰攝）

2021/09/14 18:13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府縣務會議今天通過主計處提報明年度縣府總預算案，歲入編列218億417萬2000元、歲出編列215億7417萬2000元，較去年度法定預算數211億2548萬元，增加4.49億元，增幅2.12％；而苗栗縣的負債到今年8月底還有371億元。

苗栗縣政府從2015年底爆發財政黑洞，造成縣府負債高達676億元，並接受中央財政紀律異常控管機制控管迄今，縣長徐耀昌上任後積極開源節流、招商引資，將錢花在刀口上，全力償還債務。

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主計處表示，因財政困窘，明年的總預算各局處採「額度制」編列，由各業務單位去調整，基本上行政作業費及例行支出維持上年度額度。

主計處指出，明年經費增加原因，主要是公教人員待遇晉級致增加人事費約3.17億元、辦理中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助經費及國民年金補助等法定社福支出增加2.2億元、中央補助辦理長照十年2.0計畫增加1億元，但中央補助辦理道路橋樑及下水道等工程減少1.88億元，

主計處指出，苗縣府持續秉持穩健財政之原則積極減債，明年還債為2.3億元與今年度相同。明年總預算案，將送苗栗縣議會10月召開的定期大會審議。

苗栗縣政府總預算已連續26年分文未刪，引發各界爭論，去年民進黨團、時力及無黨籍縣議員審查今年度總預算時，更是嚴格把關，經各黨團多方協調，決議刪除591萬1000元總預算，另附屬機關肉品市場出國旅費則刪減14萬2000元，共刪減605萬3000元，去年也是27年來首次刪減預算。

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